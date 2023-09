Case sul mare a partire da 38 mila euro, ecco dove

Per molti è un sogno che deve rimanere tale, ma in realtà le case sul mare possono essere anche una soluzione per coloro che hanno un budget limitato. Se siete amanti della natura e desiderate vivere sulla costa, così da svegliarvi ogni giorno con un panorama marittimo mozzafiato, allora questo è proprio ciò che fa per voi. Andiamo a scoprire quali sono le soluzioni più economiche e convenienti per chi sogna una casa al mare.

Una soluzione tutt’altro che dispendiosa

Molti pensano che le case sul mare siano un lusso irraggiungibile, ma in questo articolo scopriremo che in realtà ci sono occasioni davvero economiche. Si parte infatti da immobili che arrivano a costare anche solo 38 mila euro. Sì, ma dove? Le località costiere offrono svariate soluzioni di questo tipo, e già in passato abbiamo visto che è possibile iniziare una vita al mare con pochi soldi. Per quanto riguarda quelle che partono da 38 mila euro, si tratta di case sul mare dotate di ogni comfort. Area living, cucina, camere da letto, servizi, nonché balconi e terrazzi. Insomma, tutto ciò che l’immobile dei sogni deve avere in dotazione. Spesso queste abitazioni si trovano in complessi residenziali, quindi con facile accesso a servizi e infrastrutture, oltre che negozi, farmacie e altro ancora.

Innumerevoli anche i vantaggio che un alloggio del genere offre al cittadino. Innanzitutto, rande accessibilità economica, visto che parliamo di appartamenti che costano meno di 40 mila euro. Da non sottovalutare poi l’esperienza unica di vivere nelle località costiere. L’acquisto di una casa sul mare poi è anche visto come un investimento a lungo termine, visto che in futuro tale appartamento potrebbe valere molto di più a farci quindi guadagnare un bel po’ di soldi, qualora decidessimo di metterlo in vendita. C’è inoltre da aggiungere che una vita al mare può portare molti benefici anche per la salute.

Case sul mare, dove acquistarle?

È notorio che l’aria di mare può dare molti benefici al nostro organismo, inoltre la quotidianità spesso si rivela essere particolarmente distensiva e rilassante. Insomma, i pregi sono davvero innumerevoli.

L’Italia è una penisola bagnata dal mare per gran parte del suo territorio. Ma è soprattutto al Sud e sulle isole che si concentrano le occasioni migliori per acquistare una casa sul mare a prezzi super convenienti. Ecco un elenco delle località in cui non è impossibile trovare degli immobili di questo tipo a prezzi super vantaggiosi:

Calabria

Tropea;

Scalea;

Pizzo;

Puglia

Monopoli;

Gallipoli;

Otranto;

Sicilia

Cefalù;

Trapani;

Siracusa;

Sardegna

Alghero;

Villasimius;

Santa Teresa di Gallura.

Sono dunque quattro le regioni che offrono le occasioni migliori per acquistare una casa sul mare a prezzi super convenienti. Come detto, si parla in alcuni casi di abitazioni che non raggiungono le 40 mila euro di spesa. Parliamo di Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Oltre alle acque cristalline che vi permetteranno di fare il bagno ogni volta che vorrete, non mancano i servizi necessari, come quelli sopra elencati. Naturalmente, prima di buttarsi a capofitto e magari improvvisare un trasferimento sicuri che troverete ciò che state cercando, vi consigliamo di affidarvi agli esperti del settore immobiliare per avere una guida sicura e pratica su come rendere possibile il vostro sogno. Anche online è possibile informarsi e mettersi in contatto con gli esperti del settore, come ad esempio i consigli per trovare casa con Idealista.it, e altri ancora.

