Case più belle e costose d’Italia, ecco dove si trovano e quanto costano le dimore da sogno

È il sogno di tutti, e non potrebbe essere altrimenti, ma nove volte su dieci ci si deve poi scontrare con la dura realtà: le case più belle e costose d’Italia sono per pochi, anzi pochissimi, fortunati. La location più esclusiva del nostro Paese è la Costa Smeralda, dove le ville raggiungono i prezzi più alti di tutto il territorio italiano. Per intenderci, il costo al metro quadro varia tra i 18.000 e 22.000 euro. A riportarlo è il Sole 24 Ore, che ha basato la sua classifica su uno studio condotto dalla popolare agenzia immobiliare Knight Frank.

Come è facile intuire dalle innumerevoli location da sogno italiane, non c’è soltanto la Costa Smeralda a vantare prezzi fuori portata per nove italiani su dieci. Dove sono allora le case più costose e quanto costano?

Dove sono le case più costose d’Italia (e quanto costano)

Ecco dove si trovano, e quanto costano, le case più lussuose d’Italia:

-Porto Cervo (Sardegna): da 18.000 a 22.000 euro al metro quadro

-Venezia (Veneto): da 16.200 a 19.800 euro al metro quadro

-Portofino (Liguria): da 12.600 a 15.400 euro al metro quadro

-Milano (Lombardia): da 11.250 a 13.750 euro al metro quadro

-Lago di Como (Lombardia): da 10.800 a 13.200 euro al metro quadro

Le superville di Porto Cervo, rinomata località della Costa Smeralda, si confermano come le più costose in Italia, con prezzi doppi rispetto al lago di Como, la quinta località nel nostro Paese per costi al metro quadro.

Le case da sogno più belle al mondo anche a Venezia

Al secondo posto Venezia: la città lagunare presenta immobili dal valore inestimabile e inaccessibile per tanti, ecco per chi ha una disponibilità economica da capogiro e può spendere dai 16.200 ai 19.800 euro al metro quadro. Sul gradino più basso del podio Portofino, con prezzi da 12.600 a 15.400 euro al metro quadro, seguita da Milano, dove le case più costose presentano prezzi da 11.250 a 13.750 euro.