Case Green e obbligo ristrutturazione: stangata di 13mila euro per ogni appartamento

Case Green: l’Italia ha un problema. Un problema che ha a che fare con la decisione dell’Ue di imporre a tutti gli Stati membri le ristrutturazioni dei loro edifici per tagliare i consumi d’energia di un quarto rispetto a quelli attuali. Ossia del 25%. Al riguardo la normativa parla chiaro: tutti gli immobili residenziali entro il 1° gennaio 2030 dovranno rientrare nella classe energetica E. Tre anni dopo, invece, nella classe D. In che modo? Con l’installazione di nuove caldaie a condensazione, pannelli solari, cappotti termici e infissi nuovi. L’obiettivo? Arrivare entro il 2050 a raggiungere il traguardo delle zero emissioni. Perché per l’Italia e le famiglie italiane è un problema? Perché nel Bel Paese il patrimonio edilizio è piuttosto datato. Troppo perché la norma Ue passi inosservata e, soprattutto, sia esente da critiche e preoccupazioni.

In Italia 9 milioni di edifici residenziali inquinanti

La fotografia esatta della situazione attuale in Italia la offre l’Ance, acronimo dell‘Associazione dei costruttori edili.

Stando all’ultimo rapporto, sul territorio italiano ci sono 12,2 milioni di edifici residenziali. Di questi, oltre 9 milioni non rientrano nei parametri previsti dall’Ue. O per meglio dire, secondo la direttiva Ue 9 milioni di abitazioni devono essere ristrutturate entro il 2030/2033 per essere a norma.

L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico, certifica che in un condominio dove ci sono circa venti appartamenti la spesa per adempiere alla normativa corrisponde a circa 30 mila euro per ogni abitazione. Una spesa che, bisogna aggiungere, va poi pesata con l’aumento del valore dell’immobile (stimato in circa il 30%) e il risparmio dei consumi (fino al 60%).

Case green: gli italiani rischiano una stangata fino a 30 mila euro per colpa della normativa Ue

Va però anche detto che una spesa simile non è per tutte le tasche né per tutte le famiglie.

La politica, c’era da immaginarlo, si è ovviamente divisa. Da una parte c’è chi come Verdi e Sinistra, Socialisti, Popolari e Liberali sono favorevoli all’iniziativa. Altri invece, tra cui Ecr (Fratelli d’Italia) e Id (Lega) sono contrari. Interessante anche la posizione dell’attuale ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L’onorevole di Forza Italia sostiene che “la direttiva sulle case verdi non può che essere adattata al contesto italiano che è speciale rispetto al resto d’Europa”. Proseguendo nella sua disamina, Fratin ha aggiunto che “il nostro patrimonio immobiliare è antico, prezioso e fragile e bisogna tutelarlo non imponendo in tempi insostenibili onerosi lavori ai privati”.

Che cosa sarà dunque della normativa Ue che impone le case green agli Stati membri, Italia inclusa? Staremo a vedere.