Case a 1 euro per le vacanze, ecco come averle nel 2022

Case a 1 euro è un’iniziativa italiana che coinvolge le amministrazioni locali di piccoli comuni, il cui obiettivo è di recuperare e valorizzare gli immobili abbandonati del centro storico. Per diventare proprietari delle abitazioni vendute a 1 euro è necessario garantire un progetto di ristrutturazione e rivalutazione della casa, sostenere le spese previste per l’accatastamento, le volture e la registrazione, far partire i lavori di ristrutturazione entro i termini stabiliti dal bando del comune, una volta ottenuti tutti i permessi. Come garanzia dell’impegno del nuovo proprietario a eseguire in maniera corretta i lavori, il comune richiede la stipula di una polizza fideiussoria di importo compreso tra i 1.000 e 5.000 euro.

Case a 1 euro per le vacanze

Con l’arrivo della bella stagione e l’emergenza della pandemia ormai alle spalle, torna a crescere tra la popolazione italiana l’interesse per l’acquisto di una casa a 1 euro. In questo articolo rispondiamo proprio alla domanda “come trovare le case a 1 euro”, presentando la lista completa di tutti i comuni che hanno aderito a questa iniziativa.

Lista completa dei comuni interessati al progetto Case a 1 euro:

Acerenza – Potenza – Basilicata

Albidona – Cosenza – Calabria

Albugnano – Asti – Piemonte

Altavilla Silentina – Salerno – Campania

Augusta – Siracusa – Sicilia

Belcastro – Catanzaro – Calabria

Biccari – Foggia – Puglia

Bisaccia – Avellino – Campania

Bisignano – Cosenza – Calabria

Bivona – Agrigento – Sicilia

Borgomezzavalle – Verbano Cusio Ossola – Piemonte

Calatafimi Segesta – Trapani – Sicilia

Caltagirone – Catania – Sicilia

Cammarata – Agrigento – Sicilia

Candela – Foggia – Puglia

Canicattì – Agrigento – Sicilia

Cantiano – Pesaro Urbino – Marche

Caprarica di Lecce – Lecce – Puglia

Castel di Lucio – Messina – Sicilia

Castiglione di Sicilia – Catania – Sicilia

Castropignano – Campobasso – Molise

Fabbriche di Vergemoli – Lucca – Toscana

Gangi – Palermo – Sicilia

Grotte – Agrigento – Sicilia

Itala – Messina – Sicilia

Laurenzana – Potenza – Basilicata

Lecce nei Marsi – L’Aquila – Abruzzo

Leonforte – Enna – Sicilia

Maenza – Latina – Lazio

Maida – Catanzaro – Calabria

Montieri – Grosseto – Toscana

Montresta – Oristano – Sardegna

Mussomeli – Caltanissetta – Sicilia

Nulvi – Sassari – Sardegna

Ollolai – Nuoro – Sardegna

Oyace – Aosta – Valle d’Aosta

Patrica – Frosinone – Lazio

Pettineo – Messina – Sicilia

Piazza Armerina – Enna – Sicilia

Pietramelara – Caserta – Campania

Pignone – La Spezia – Liguria

Pratola Peligna – L’Aquila – Abruzzo

Racalmuto – Agrigento – Sicilia

Regalbuto – Enna – Sicilia

Ripacandida – Potenza – Basilicata

Romana – Sassari – Sardegna

Rose – Cosenza – Calabria

Salemi – Trapani – Sicilia

Sambuca – Agrigento – Sicilia

San Piero Patti – Messina – Sicilia

Santi Cosma e Damiano – Latina – Lazio

Santo Stefano di Sessanio – L’Aquila – Abruzzo

Saponara – Messina – Sicilia

Taranto – Puglia

Termini Imerese – Palermo – Sicilia

Teora – Avellino – Campania

Triora – Imperia – Liguria

Troina – Enna – Sicilia

Zungoli – Avellino – Campania.

Vedi anche: Case a 1 euro: l’iniziativa di Airbnb, case gratis a Sambuca, come partecipare