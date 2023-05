Case a 1 euro 2023, ecco i bandi per acquistare abitazioni a prezzi stracciati

Anche nel 2023 sono diversi i bandi attivi per il progetto Case a 1 euro, attraverso cui è possibile acquistare al prezzo simbolico di 1 euro abitazioni da ristrutturare. Da una parte i Comuni aderenti all’iniziativa puntano a evitare lo spopolamento dei borghi antichi, dall’altra le persone hanno l’opportunità più unica che rara di mettere le mani su un bene importante come una casa spesso in territori idilliaci. E da quando i rincari fanno penare tutti coloro che stanno cercando casa, anche a causa dei mutui in rialzo, l’idea di trovare una casa a pochissimo prezzo, anche se da ristrutturare, fa gola a molti. Ma quali sono i migliori bandi attivi quest’anno? Te ne parliamo in questo nostro nuovo approfondimento.

I bandi attivi per il progetto Case a 1 euro nel 2023

La maggior parte dei bandi sono attivi nelle regioni del Sud Italia. Qui non mancano gli immobili sul mare in vendita alla cifra simbolica di 1 euro.

Un’opportunità fantastica soprattutto per chi già da un po’ pensa di cambiare completamente stile di vita andando a vivere lontano da casa. Allo stesso tempo, diversi immobili offrono un’ottima opportunità di investimento per chi vuole aprire una struttura ricettiva in un territorio dove i turisti farebbero carte false pur di trascorrere almeno una settimana lontano dalla solita routine.

Come promesso, ecco l’elenco delle città italiane dove sono attivi oggi i migliori bandi per il progetto Case a 1 euro in questo 2023:

Bonnanaro

Caltagirone

Cammarata

Pettineo

Pratola Peligna

Sambuca di Sicilia

Sant’Elia a Pianisi

Taranto

Troina.

Il centro abitato più conosciuto tra quelli presenti nella lista è senz’altro Taranto, la nota città pugliese già in passato protagonista del progetto.

Negli ultimi anni il centro storico della città pugliese è andato via via svuotandosi, a causa del processo di industrializzazione che ha portato i giovani lontano. Questo però si traduce anche in un’opportunità per tutti coloro che vogliono vivere vicino al mare.

La regione più rappresenta è la Sicilia con ben cinque centri: Sambuca di Sicilia, Troina, Cammarata, Caltagirone e Pettineo. Tra le località più interessanti vi invitiamo a dare uno sguardo a Pettineo, piccolo borgo in provincia di Messina circondato da frutteti, uliveti e agrumeti.

Rimangono infine i Comuni di Pratola Peligna (provincia de L’Aquila), Bonannaro (provincia di Sassari) e Sant’Elia a Pianisi (Molise).

Case a 1 euro 2023 arrivano nuovi bandi per acquistare abitazioni a prezzi stracciati, ecco dove

Restano invariati i requisiti per l’acquisto delle case a 1 euro. Tutti gli interessati devono acquistare l’immobile a scopo turistico-aziendale o residenziale e sostenere i costi relativi a volture, spese notarili e ristrutturazione. Inoltre è richiesta la cittadinanza italiana, europea o extra europea. Si tratta, ovviamente, di cifre simboliche quando si parla di case a 1 euro, ma quasi sempre si riescono ad acquistare a prezzi davvero molto bassi. Bisogna poi essere disponibili a ristrutturarla e viverci, quindi è un tipo di abitazione adatta a chi ha intenzione di cambiare vita.

Oppure a chi vuole aprire un’attiva commerciale o turistica. Infatti, lo scopo di queste iniziative, è quasi sempre quello di ripopolare vecchi borghi svuotati o che rischiano lo spopolamento, ma che dal punto di vista turistico possono avere successo. Per farlo si mettono al bando queste vecchie abitazioni da riqualificare. E voi avete già un’idea su quale città puntare per la vostra casa a 1 euro?