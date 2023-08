Casa Jeff Bezos, ecco la nuova surreale abitazione da 68 milioni

Quanto sono stravaganti i ricchi? Non lo sappiamo e forse non sapremo mai, perché bisogna essere come loro per capirli. Sta di fatto che la nuova casa di Jeff Bezos sta lasciando tutti di stucco, anche se francamente le foto che circolano sul web non ci hanno fatto saltare dalla sedia più di tanto, se non per il prezzo monstre! Ben 68 milioni di dollari per accaparrarsela. Ma perché costa così tanto la sua nuova villa?

Una villa da sogno

Il suo patrimonio è di circa 160 miliardi di dollari. Stiamo parlando di Jeff Bezos, padron di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo. Non può che esserne contenta la sua futura moglie, Lauren Sanchez, la quale ha ricevuto come regalo di nozze (e scommettiamo che non sarà l’unico) questo splendido regalo dal futuro marito. Insomma, a quanto pare la nuova villa lascerà tutti senza fiato. La casa di Bezos si trova sull’isola di Indian Creek, precisamente nell’esclusiva enclave “Billionaire Bunker” della Florida. La villa è stata acquistata a giugno, e presenta tre camere da letto e tre bagni. Il ricco imprenditore deve aver deciso di optare per tale spesa in vena di romanticherie, visto che solo poche settimane prima la coppia era stata vista insieme su uno patch da 500 milioni e lei indossava un diamante al dito da 2,5 milioni di dollari.

La proprietà era precedentemente di proprietà di Tulia Soucy de Gonzalez Gorrondona, ex albergatore e manager di MTM Star International Corp. È stata costruita nel 1965 e si trova su 2,8 acri sull’isola barriera artificiale Indian Creek Island, una fortezza che si trova alla periferia di Biscayne Bay. La mega villa si presenta come un ero e proprio bunker che protegge alla perfezione la privacy dei suoi proprietari senza però disdegnare la mondanità.

Casa Jeff Bezos, un sogno da 68 milioni

I vicini infatti sono particolarmente famosi e popolari: parliamo di vip come Tom Brady, Ivanka Trump e Jared Kushner, Carl Icahn e il cantante spagnolo Julio Iglesias.

A quanto pare, l’isola è il vero fiore all’occhiello della proprietà, in quanto rende la villa ancora più lussuosa ed esclusiva. Indian Creek infatti vanta circa 40 proprietà sul lungomare, ed è presente anche un campo da golf a 18 buche lungo 294 acri. Possiamo solo immaginare le partite tra vip che chiacchierano, sorseggiano cocktail e decidono il destino dell’economia mondiale tra una buca e l’altra facendo tra loro affari e iniziando nuovi progetti imprenditoriali. Non mancano banchine brasiliane in teak dove sono ormeggiate navi di lusso di oltre 100 piedi. Quest’ultima particolarità potrebbe essere particolarmente gradita allo stesso Bezos, il quale, come detto, possiede uno patch semplicemente faraonico lungo 417 piedi.

Proprio questa enorme imbarcazione è un’altra delle grandi proprietà del magnate. Al suo interno troviamo infatti una piscina e addirittura una pista di atterraggio per elicotteri. Insomma, la nuova casa di Jeff Bezos farà felice non solo lui, ma anche la sua futura moglie e tutti coloro che verranno ospitati nella mega villa per passare delle meravigliose giornate con uno degli uomini più ricchi del mondo. Ricordiamo che al momento nella classifica stilata da Forbes, il padron di Amazon occupa la terza posizione essendo stato scalzato proprio di recente da Larry Ellison, cofondatore e CTO della Oracle Corporation, essendo stato scalzato dalla seconda posizione. Al primo posto c’è invece sempre l’imbattibile Elon Musk.

