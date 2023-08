Casa in affitto o con mutuo? Ecco cosa conviene in queste città italiane

Gli aumenti si stanno facendo sentire in tutti i settori, e uno dei più complessi rimane quello immobiliare. Conviene prendere casa in affitto o fare un mutuo? La domanda se la pongono molti italiani e a quanto pare la risposta varia da città a città. In linea generale, però, sembra che il sogno di acquistare casa sia diventato paradossale, in quanto economicamente oggi in molte realtà è più conveniente restare in affitto.

Gli appartamenti diventano materia liquida

Il crollo delle ideologie ha trasformato la politica in una materia liquida, ma a quanto pare questo fenomeno sta trasformando anche il mercato immobiliare, visto che oggi scegliere tra una casa in affitto o acquistarla con il mutuo è materia complessa. Attualmente, i costi in questo settore stanno crescendo a un tasso superiore al costo della vita. A risentirne sono soprattutto gli affitti, mentre i prezzi di vendita delle abitazioni hanno un costo sostanzialmente stabile. Con questa premessa sembrerebbe quindi che il mutuo conviene agli italiani. E invece è meglio indagare la questione prendendo in considerazione anche la città di riferimento, così da capire se realmente per gli italiani è più conveniente l’uno o l’altro. Partiamo da Milano.

Nel capoluogo lombardo infatti si verifica un caso insolito, visto che sembrerebbe essere l’unico capoluogo dove il pagamento del mutuo è più conveniente dell’affitto.

In alcune zone della metropoli infatti pagare l’affitto sembra davvero proibitivo. Parliamo di quartieri particolarmente prestigiosi come Arco della Pace, zona Palestro e a Garibaldi. In queste aree il mutuo può arrivare anche a 400 euro in più rispetto al canone d’affitto. Situazione completamente diversa in altre zone della città meneghina. Ad esempio a Corvetto, Chiesa Rossa e Certosa il canone del mutuo costa 500 euro in meno di quello d’affitto.Spostiamoci nella capitale. A Roma, nelle aree più costose, come il Centro, l’Aventino e i Parioli, il rendimento lordo arriva al 4%. Al Pigneto invece sale al 6%.

Casa in affitto o mutuo? Cosa conviene in queste città?

In questa zona una casa in affitto può arrivare anche a 1300 euro, mentre il mutuo si attesta sui 900 euro.

Situazione liquida anche a Napoli. Nella maggior parte delle aree il mutuo risulta essere più conveniente, ma non mancano zone dove invece l’affitto è più basso. In aree come Marechiaro, Posillipo e Arenella, infatti, meglio fiatare l’appartamento se non si vuole pagare troppo mensilmente. Nella vasta zona che invece va dal centro storico al Centro Direzionale, il mutuo costa la metà dell’affitto. La situazione è sostanzialmente la stessa anche a Torino, con una difrena tra mutuo e casa in affitto che arriva a 228 euro di media in meno. Solo nella zona di Gran Madre invece si verifica la tendenza opposta. Per quanto riguarda invece la città di Palermo, la domanda ha una sola risposta: meglio il mutuo, in quanto più conveniente dell’affitto.

Più complessa invece la cosa a Genova. Nel capoluogo ligure il mutuo è più costoso nelle zone di alto livello come Albaro, Quarto Quinto e Sant’Ilari. La più cara per i mutui è l’area di Principe, dove il costo mensile arriva a superare di 300 euro quello dell’affitto. Per Bologna e Firenze invece parlare di affitto è praticamente impossibile. Si tratta di città con una forte domanda di locazione, soprattutto da studenti e turisti. Per questo motivo, gli affitti salgono alle stelle e praticamente in tutte le zone è più conveniente avviare un mutuo. Ci sono molte piattaforme che aiutano a fare confronti e ci offrono importanti informazioni per avviare un mutuo con la nostra banca. Il sogno di compare casa si fa ostico per molti italiani, ma la speranza è ancora viva, visti anche i prezzi degli affitti.

In sintesi…