“Chiunque ad un certo punto della vita mette su casa. La parte difficile è costruire una casa del cuore. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore, un posto non per trovare riparo dal freddo ma un angolino tutto nostro da cui ammirare il cambiamento delle stagioni; un posto non semplicemente dove far passare il tempo, ma dove provare gioia per il resto della vita“, afferma Sergio Bambaren.

Acquistare casa si rivela essere un traguardo importante della propria vita che non può essere di certo preso sotto gamba. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, pertanto, prima di compiere questo passo è opportuno prestare attenzione ad alcuni parametri. Ecco di quali si tratta.

Casa, i parametri da valutare prima di acquistarla

Sapere quale sia l’effettivo valore di un immobile non è di certo semplice. Diversi, infatti, sono i fattori che contribuiscono a determinare il prezzo finale, come ad esempio la classe energetica, le condizioni dell’immobile e la relativa ubicazione. Soffermandosi sulla posizione, un immobile in centro costa ovviamente molto di più di uno in periferia.

Per sapere quale sia il prezzo al metro quadro di un immobile si consiglia di consultare le valutazioni OMI, ovvero dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare

Oltre agli elementi poc’anzi citati, bisogna prendere in considerazione anche lo stato legale. Ovvero è bene sapere se tutto risulta regolarmente registrato al Catasto o se ci sono delle pendenze. Se si tratta di un immobile usato, inoltre, è bene accertarsi dello stato della muratura, così come degli impianti elettrici, del gas e dell’acqua. A tal fine si consiglia di rivolgersi ad un professionista del settore che provveda a controllare l’eventuale presenza di muffe o infiltrazioni. Tale servizio di valutazione dell’immobile costa in genere circa 300 euro.

Una volta stimato il valore dell’immobile, è opportuno farsi fare dei preventivi per conoscere gli eventuali costi di ristrutturazione. In questo modo è possibile valutare se l’acquisto sia effettivamente sostenibile dal punto di vista finanziario. Tra gli altri elementi da prendere in considerazione prima di acquistare un immobile si annoverano i vari costi che tale operazione porta con sé. Ne sono un chiaro esempio l’Iva o l’imposta di registro. Ma non solo, lo stesso mutuo, l’imposta ipotecaria e l’eventuale assicurazione chiesta dalla banca.

Quest’ultima come forma di tutela contro rischi, quali la perdita del lavoro o la dipartita di chi stipula il mutuo. Si consiglia, inoltre, di far inserire nei preliminari di compravendita la verifica della Conformità urbanistica e catastale prima dell’atto dal notaio. È opportuno, inoltre, richiedere al venditore, o se possibile all’amministratore, copia dei verbali delle ultime assemblee. In questo modo è possibile sapere se sono state approvate delle spese straordinarie da dover pagare in caso di acquisto dell’immobile.