Quando il fisco chiama, gli italiani rispondono, o almeno così dovrebbe essere. Oggi 5 giugno c’è la scadenza della rottamazione quater, l’ultima rata della cartella esattoriale che l’Agenzia delle Entrate aveva appunto prorogato fino alla data odierna. Essa prende in considerazione i cinque giorni di flessibilità previsti dalla normativa facendo quindi slittare il precedente termine previsto per il 31 maggio. Ma cosa succede se non si paga?

La scadenza di oggi

Brutte notizie per coloro che non riusciranno a rispettare il termine fissato per la cartella esattoriale in questione.

È la stessa Agenzia delle Entrate a ricordare e precisare che coloro che non pagheranno la quarta rata entro la scadenza di oggi, o effettueranno in pagamento solo parziale, perderanno tutti i benefici previsti dalla definizione agevolata. la scadenza del 5 giugno riguarda soltanto i contribuenti che hanno rispettato le rate precedenti, ma si aggiungono ad essi anche i contribuenti colpiti dall’alluvione dello scorso anno a maggio. Per questisi tratta invece della terza rata, come stabilito dallo specifico calendario stilato per le aree interessate.

Come detto, coloro che non effettueranno il pagamento, che lo effettueranno solo parzialmente o che pagheranno l’intera rata della cartella esattoriale solo dopo la scadenza prevista per oggi 5 giugno, non potranno più usufruire delle agevolazioni previste. Ma come si effettuano i pagamenti previsti? I contribuenti devono innanzitutto utilizzare i moduli specifici che l’Agenzia delle Entrate ha inviato. Tali moduli sono disponibili anche online. Per pagare basta utilizzare il portale della Riscossione o l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa e versare l’importo richiesto. È inoltre possibile farlo anche sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, andando nella sezione paga online e seguire i passaggi elencati dal sito stesso.

Cartella esattoriale, i benefici previsti dalla rottamazione quater



Oltre a quelli elencati ci sono anche i sistemi previsti dalle stesse banche o dalle, oltre che ovviamente il metodo tradizionale, ossia quello recarsi fisicamente a uno sportello dell’Agenzia delle Entrate, in questo caso però sarà necessario prendere prima un appuntamento. Ma quali sono i benefici da non farsi scappare per suddetta cartella esattoriale? La rottamazione quater è una definizione agevolata, ossia permette di sanare i propri debiti con il fisco usufruendo delle agevolazioni previste, in questo caso la rateizzazione. I contribuenti che hanno fatto domanda entro il 30 giugno scorso infatti possono scegliere di pagare le proprie pendenze anche in 18 rate da completarsi entro 5 anni. Inoltre, per multe e sanzioni amministrative non vengono applicate maggiorazioni e interessi. In pratica, chi utilizza tale agevolazione paga soltanto, anche rateizzando. Come detto, se non si rispetta però la data di scadenza, tali agevolazioni decadono.