Carta acquisti 2023, quando arriva il pagamento a marzo anche per Assegno Unico e Rdc

Arrivano interessanti novità per quanto riguarda la carta acquisti e l’accredito degli 80 euro a marzo. C’è molta attesa, infatti, per i beneficiari che aspettano l’importo. Si ricorda, infatti, che la ricarica di gennaio è slittata a febbraio per dare tempo alle persone di rinnovare l’Isee. Vediamo,allora, di seguito, quando arrivano le ricariche della Carta Acquisti a marzo. La carta acquisti o social card, viene caricata da Poste Italiane su disposizione Inps nei mesi dispari e prevede la ricarica di 80 euro. È riservata a over 65 e genitori e bambini sotto o tre anni.

Carta acquisti 2023, quando arriva il pagamento a marzo

I soldi caricati, devono essere usati solo per pagare utenze, acquistare prodotti di prima necessità come alimentari, farmaci e parafarmaci nei negozi convenzionati. Come anticipato, la ricarica di gennaio della social card è slittata a febbraio per dare tempo ai beneficiari di presentare l’Isee entro il 28 febbraio. Infatti, per accedere alla prestazione serve l’Isee.

Per il 2023 la soglia di sbarramento fa riferimento a 7.640,18 euro per poter ricevere i soldi.

Bisogna dire che le ricariche della carta acquisti non segue un calendario preciso, le lavorazioni dei pagamenti si possono verificare in qualsiasi momento. Ad esempio nelle ultime ore, chi non ha ricevuto la ricarica a febbraio, relativa al bimestre gennaio-febbraio 2023, ha iniziato a riceverli, ma la stessa cosa si potrebbe verificare nelle prossime ore.

Assegno Unico e Reddito di cittadinanza: ecco quando arrivano i pagamenti

Oltre alla carta acquisti, durante il mese di marzo, arriveranno anche altri pagamenti come la Naspi per chi è in disoccupazione, ma anche il Reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda la Naspi, i pagamenti avvengono mensilmente, entro il 15 del mese successivo.

Quindi, chi è ancora in disoccupazione a marzo riceverà il pagamento di febbraio entro il 10 del mese. Lo scorso anno, ad esempio, i pagamenti partirono l’8 marzo.Pagamenti in vista anche per l’. In questo caso tra la seconda e la terza settimana di Marzo dovrebbe giungere il pagamento con i nuovi importi. Va ricordato, inoltre, che a partire da marzo, l’assegno unico ha sostituito gli assegni familiari e le detrazioni fiscali, per i figli a carico sino a 21 anni di età.

Infine, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, i pagamenti arriveranno entro fine mese. Probabilmente dal 25 marzo, proprio come accaduto lo scorso anno. A percepire il pagamento a marzo, saranno i titolari che hanno percepito la ricarica a metà febbraio, chi ha rinnovato la richiesta entro il 28 febbraio, che dovrebbe ricevere il primo pagamento entro il 13-15 marzo 2023. Riceveranno il pagamento, anche coloro che sono beneficiari e hanno ancora i requisiti economici dopo aver aggiornato l’Isee 20223. A non ricevere il pagamento, saranno coloro che hanno finito i 18 mesi.