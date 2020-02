Carnevale di Venezia, date e eventi dell’edizione 2020

Si avvicina sempre più anche quest’anno il grande Carnevale, evento che nella città lagunare è particolarmente atteso. Il Carnevale di Venezia del resto è uno dei grandi eventi più famosi al mondo, che raccoglie tanti turisti in giro per il globo. Andiamo a vedere quali sono quest’anno le date clou.

Carnevale di Venezia

Lo spettacolo del carnevale di Venezia, anche quest’anno si parte alla grande, la data da segnare in calendario è quella dell’8 febbraio, e si concluderà il 25 dello stesso mese, con il martedì grasso. Per il giorno di esordio si è scelto il canale di Cannaregio per lo spettacolo serale. Il giorno seguente è la volta della Festa Veneziana sull’Acqua.

Grande appuntamento sabato 15 con la Festa delle Marie, la tradizionale gara di maschere, con il corteo che sfilerà tra le strade del centro. Il 16 febbraio a Piazza san Marco ci sarà invece il Volo dell’Angelo. Le sfilate e i cortei in maschera continueranno nei giorni seguenti. Fino ad arrivare a domenica 23 febbraio. dove avrà luogo lo “svolo”, ovvero il Volo dell’aquila.

Conclusione della manifestazione, come detto, il 25 febbraio con l’Incoronazione della Maria del Carnevale 2020, premiazione che avrà luogo, insieme allo svolo del Leon, ancora una volta a Piazza san Marco.

