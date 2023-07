Fino a poco tempo fa, si viaggiava spendendo pochissimo grazie alle compagnie aeree low cost che lanciavano biglietti aerei anche a 10 euro. Insomma, scegliendo il periodo giusto, con un po ‘ di flessibilità oraria si poteva andare in qualche Capitale europea anche a 10 euro. Col tempo, e soprattutto da dopo la pandemia, è cambiato tutto e queste tariffe sono ormai un ricordo lontano. Complici i rincari dei carburanti, la guerra in Ucraina e il covid che ha destabilizzato le compagnie, che si sono ritrovate a fare i conti con la mancanza di personale, i prezzi dei voli sono aumentati moltissimo e ora si parla anche del 40% in più.

Voli sempre più cari

Non è un caso, quindi, che adesso si trovano voli low cost a partire da 40 – 50 euro a tratta ma si tratta della tariffa basic, quella che non include neppure il bagaglio a mano ma solo una borsetta piccola. Motivo per cui, chi vuole portare con sé anche il piccolo trolley, quello che pesa fino a max 8 o 10 chili, deve già pagare una tariffa diversa.

Aggiungendo già solo il bagaglio a mano in cabina, il prezzo lievita. E mentre molte compagnie hanno annunciato che per i p rossimi mesi o anni sarà difficile tornare alle tariffe low cost a cui siamo stati abituati anni fa, c’è un vettore che ha persino pensato alla cappelliera a pagamento. Si tratta del vettore tedesco Condor, che fa parte del gruppo Thomas Cook e che spesso collega l’Europa con alcune mete caraibiche.

Insomma, già il volo per raggiungere queste mete non è certo basso ma con l’idea di far pagare la cappelliera il costo aumenta ancora di più.

Cappelliera a pagamento in aereo, il nuovo businnes dei voli low cost

Ma cosa significa far pagare la cappelliera? In poche parole, chi vuole può noleggiare la cappelliera a pagamento e quindi prenotare tutto lo spazio per sé. Ciò preclude lo spazio libero per gli altri passeggeri, che quindi si ritroveranno a dover imbarcare in stiva il bagaglio a mano e quindi a perdere ancora tempo. Non è raro, infatti, vedere molta gente in fila davanti all’imbarco ancor prima che gli assistenti di terra aprano le procedure. Il problema è sempre lo stesso, la paura che il posto nelle cappelliera finisca. Quindi dover imbarcare la valigia in stiva con perdite di tempo notevoli all’arrivo.

La scelta di Condor di far pagare la cappelliera, quindi, potrebbe cambiare le carte in tavola. Perché i passeggeri potranno già in anticipo pagare per avere il posto e quindi occupare lo spazio. Gli altri o avranno fortuna di trovare uno spazio libero o dovranno subito imbarcare la valigia. Per quanto riguarda i prezzi si parte da 9,99 euro per la classe economy e per i voli a corto e medio raggio e da 14,99 euro per i voli a lungo raggio. Al momento questa novità riguarda solo la compagnia aerea Condor. Non è detto che molto presto anche altri vettori non potrebbero fare la stessa scelta. E decidere di far pagare una tariffa aggiuntiva in più anche per il posto della valigia nella cappelliera.

Riassumendo