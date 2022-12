Capodanno 2023: cosa fare senza spendere una fortuna, tutti gli eventi da Milano a Roma

Se a Natale tutti usano restare in famiglia, a Capodanno la maggior parte delle persone festeggiano con gli amici. C’è chi sceglie di partire per un weekend in montagna o nelle città d’arte, chi preferisce festeggiare a cena con amici e parenti e chi non perde occasione per partecipare agli eventi all’aperto come concerti e spettacoli, che si svolgeranno in molte piazze italiane.

Con l’inflazione che impazza e gli italiani alle prese con i vari rincari. Aumentano le persone che scelgono di aspettare il nuovo anno in piazza, un modo economico e non impegnativo per festeggiare. Ma quali sono gli eventi a cui si può partecipare la notte del 31 dicembre?

Capodanno 2023, i migliori eventi in piazza da Roma a Milano

A Perugia, ad esempio, si svolgerà la festa di Rai 1, “L’Anno che Verrà“, condotto da Amadeus. A Roma non mancherà il consueto concerto di Capodanno ai Fori imperiali, dove sul palco si alterneranno vari artisti tra cui Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni, con la conduzione delle voci di Rds Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

Chi preferisce altri tipi di eventi non può perdere al Teatro Olimpico lo spettacolo di Neri Marcorè con “Special Band”.

A Milano non è previsto nessun evento in piazza Duomo ma in alternativa sono stati organizzati molti eventi nei locali o a teatro. Ad esempio si potrà festeggiare l’evento di capodanno sulla Terrazza con vista Duomo situata al 5° piano, oppure a teatro Arcimboldi con Edoardo Bennato o Ale e Franz, che saranno al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Vincenzo Salemme, invece, sarà al Teatro Manzoni di Milano con il nuovo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!”.

Concerti gratis nelle altre città

Concerti in pizza a Capodanno previsti anche a Mantova con dj Radio Bruno e a Brescia con Paolo Belli e The Big Band. Festa grande a Napoli, dove torna il concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito con numerosi ospiti tra cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Lina Sastri, Francesco Paolantoni, Peppino di Capri, Franco Ricciardi e Andrea Sannino.

Festa in piazza anche a Torino, dove in Piazza Castello si svolgerà l’evento TOLOVESYOU. Ad esibirsi saranno vari artisti tra cui Subsonica, Willie Peyote, Beba e Ginevra, i Cantafinoadieci e gli Eugenio in via di gioia. A Verona, invece, è previsto il concerto in piazza Bra, dove si esibiranno i migliori dj di Radio 102.5 e Radio Zeta e a mezzanotte sono previsti i fuochi d’artificio.

Numerosi eventi di Capodanno accenderanno Bologna e la riviera romagnola. Nel capoluogo andrà in scena il Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore. Immancabile il grande concerto in piazza a Bari, che quest’anno ospiterà artisti del calibro di Rkomi, Boomdabash, la Rappresentante di Lista etc. A Palermo, è prevista la festa in piazza Castelnuovo con ospite Francesco Gabbani mentre ad Agrigento ci sarà Achille Lauro. Concerti in piazza anche in Sardegna, da Olbia, Alghero fino a Sassari.

Chi invece sogna di festeggiare il Capodanno sulla neve, non può perdere i numerosi eventi previsti a Courmayeur e Cervinia, dove andranno in scena le tradizionale fiaccolata dei maestri di sci e delle guide alpine e l’evento musicale a cura di Radio Number One.