Capodanno 2022, le migliori idee per trascorrere all’estero e in Italia le vacanze di fine anno

Che sia un fine settimana o una vera e propria vacanza non ha importanza, ciò che conta è l’opportunità di poter tornare a viaggiare a distanza di un anno e mezzo dall’inizio della pandemia che ha stravolto il mondo intero. In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle migliori idee per Capodanno 2022, così da trascorrere le festività natalizie all’estero ovviamente tenendo conto della situazione attuale: in alcuni paesi come Germania, Austria, Est e Centro Europa la situazione è adesso molto delicata prima di mettersi in viaggio è meglio considerare tutti i pro e contro, comprese restrizioni e lockdown.

Idee viaggi Capodanno 2022: tra vacanze al caldo e avventure estreme

Il classico che non tramonta mai. Le Maldive hanno riaperto ai visitatori stranieri grazie ai corridoi turistici. In questo periodo sono molte le prenotazioni per mete calde come appunto Maldive, Aruba, Seychelles e Santo Domingo grazie ai corridoi turistici.

Un altro grande classico delle festività di fine anno è il viaggio in crociera. MSC Crociere ma anche altre compagnie non smettono di proporre itinerari che spaziano dai Caraibi, all’Oceano Indiano per chi ama il caldo durante il nostro freddo inverno. Impossibile poi non nominare le Mauritius, incluse tra le destinazioni Best in Travel della Lonely Planet e il classico Kenya per chi non vuole rinunciare agli avventurosi safari.

Tra le mete ideali anche il Nord Europa

Tra i migliori viaggi di Capodanno anche quelli per gli amanti del freddo e delle atmosfere natalizie. Un itinerario in Norvegia, tra aurore boreali e i villaggi ancestrali delle isole Lofoten oppure in Islanda a caccia dell’aurora boreale o ancora in Francia, nella magnifica Alsazia, dove si possono assaporare vere e proprie atmosfere di Natale, oppure direttamente a Parigi per festeggiare tra le magiche attrazioni di Disneyland.

In Italia tra le mete insolite anche la Valle D’Aosta, le montagne del parco nazionale d’Abruzzo e il blasonato ma sempre amato Trentino Alto Adige per chi ama sciare.

