Caos Green Pass: prima dose vaccino e Covid o seconda dose in regione diversa, ancora nessuna soluzione

I numeri verdi messi a disposizione dal Ministero della Salute per segnalare difficoltà e problemi nel rilascio del Green Pass non smettono di squillare. Sono molte le situazioni paradossali che si sono venute a creare e da parte delle istituzioni non è ancora arrivata una risposta univoca e una soluzione definitiva. Ecco come molti italiani sono finiti nelle maglie di una burocrazia mal funzionante.

Il caos del Green Pass: l’odissea infinita di chi ha fatto la seconda dose in una regione diversa

Sono molti gli italiani che non riescono a ottenere il Green Pass. Il caso più frequente e più segnalato nei social riguarda coloro che hanno deciso di effettuare la seconda dose nella regione in cui si trovavano in vacanza. Era stato lo stesso generale Figliuolo a caldeggiare questa possibilità, in maniera tale da non frenare con il piano vaccinale. Le regioni particolarmente prese d’assalto per le vacanze estive, numeri alla mano, hanno fatto il loro dovere, aprendo gli hub vaccinali anche ai non residenti. Eppure qualcosa è andato storto. Chi ha effettuato il vaccino fuori Regione ha dovuto spesso attendere settimane per ottenere il Green Pass e in alcuni casi non lo ha ancora ottenuto.

Si segnala in particolar modo il caso della Lombardia e della Puglia. Il problema è il seguente: in Puglia il sistema non permette di inserire la dicitura “seconda dose” per chi ha effettuato la prima dose in un’altra Regione. Per poter andare avanti con la somministrazione, si è dovuta inserire la dicitura “prima dose”. Da quel momento in poi, il vaccinato è entrato in un incubo burocratico senza riuscire a ottenere il Green Pass. Dalla Regione Puglia fanno sapere che il problema riguarda il fatto che i sistemi informatici delle diverse regioni non comunicano tra di loro.

Chi ha fatto soltanto la prima dose e poi ha contratto il Covid non riesce a ottenere il Green Pass (o è già in scadenza)

Dalla Lombardia fanno sapere che loro non possono fare nulla e che attendono una rettifica dalla Puglia. L’Asl di Bari, infine, ha fatto sapere che soltanto un intervento governativo può risolvere la situazione. Al momento, tutto è rimasto invariato.

Un altro incubo burocratico lo sta vivendo chi invece ha effettuato la prima dose di vaccino e poi ha contratto il Covid e, avendo ancora un numero elevato di anticorpi, non può avere la seconda somministrazione. Su questa questione è nato anche il gruppo Facebook ‘Covid dopo il vaccino e problemi con il Green Pass’.

Uno dei casi segnalati da un utente è il seguente. La persona in questione ha effettuato il vaccino con AstraZeneca alla fine di febbraio, ma agli inizi di marzo ha contratto il Covid. Il Green Pass è arrivato a fine giugno e la sua scadenza è il 9 settembre. Dopo aver chiamato tutti i numeri verdi possibili e immaginabili, la persona in questione non ha ottenuto alcuna risposta se non quella che occorre attendere una decisione governativa. Sono molti i docenti che si trovano in una situazione simile: con il Green Pass scaduto o in scadenza e senza la possibilità di ottenerlo rischiano di dover effettuare, per poter lavorare, un tampone ogni due giorni per ottenere il GP provvisorio.

Come segnalato da un utente del gruppo, però, sembra che la soluzione sia in arrivo: la segreteria del prof. Pierpaolo Sileri avrebbe dichiarato che occorre attendere una riunione del CTS e le eventuali decisioni che saranno prese. Intanto la scuola inizia il 1° settembre, tra poco più di una settimana.

[email protected]