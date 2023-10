È incredibile come a volte una frase mal interpretata possa generare equivoci a non finire. Oggi quasi tutti i giornali scrivono della gaffe di Georgetti sul Canone Rai. Ma siamo sicuri che il ministro dell’Economia sia sia davvero espresso male? O forse stavolta sono i media a non aver capito? A quanto pare, i media hanno comunque sempre ragione. Infatti, anche se le sue parole non erano sbagliate, il ministro si è sentito in dovere di scusarsi e precisare nuovamente la situazione relativa all’imposta della tv.

La frase incriminata

Durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra 2024, il ministro Georgetti ha parlato anche del Canone Rai che, come voluto da Salvini, ora ci costa meno in bolletta. Ecco le sue parole:

“Per quanto riguarda il canone c’è una riduzione da 20 a 15 euro, sostanzialmente un quarto del canone non viene più pagato in bolletta”.

Il soggetto è la riduzione, la quale è di 20 o 15 euro (qui il ministro è impreciso, probabilmente non ricordava la somma esatta e quindi opta per le due possibilità). Quindi, è la riduzione l’argomento principale della frase. Infatti, nel periodo successivo aggiunge che si tratta di un risparmio che rappresenta un quarto del precedente canone. Ne consegue, quindi, che gli italiani pagheranno dai 20 ai 15 euro in meno. Questo il significato delle parole di Georegetti. Cosa hanno capito invece i giornalisti presenti alla conferenza stampa? Due le interpretazioni date dai presenti: la prima è che il Canone Rai costerà dai 20 ai 15 euro, la seconda che il suo costo passerà dai 20 ai 15 euro. Naturalmente, la seconda sarebbe subito da escludere per logica, in quanto il canone Rai non è mai costato 20 euro, quindi la frase non avrebbe senso.

Anche la prima interpretazione è sbagliata ed è facile capirlo se appunto ci aggiungiamo la seconda parte della frase di Georgetti: “sostanzialmente un quarto del canone non viene più pagato in bolletta”. Tale frase infatti esemplifica il concetto di riduzione, ossia che ci sarà uno sconto di un quarto in bolletta.

Canone Rai, l’intervento di Salvini

Quale sarebbe quindi lo sbandierato scivolone di Georgetti? Misteri del giornalismo.

C’è voluto l’intervento di Salvini per chiarire la questione. In sostanza il Canone Rai passa da 90 a 70 euro, insomma anche i giornalisti hanno bisogno di essere imboccati per capire meglio le informazioni. Geoergetti si è poi dovuto scusare precisando che l’equivoco è generato dal fatto che lui si riferiva alla bolletta singola, e non all’ammontare annuo dell’importo in bolletta:

“Per supportare di più la cosa, guardo la bolletta, vedo quello che c’è scritto, non penso a quello che pago tutto l’anno, e allora ho sbagliato a spiegare”.

Stavolta, francamente abbiamo fatto fatica a capire anche noi, perché in questo caso la sintassi è davvero incerta. Sono tanti i temi al vaglio da parte del Governo, come ad esempio gli interrogativi sulle pensioni quota 84, e altro ancora. Ad ogni buon conto, la conferenza sulla Manovra 2024 era incentrata soprattutto su altre problematiche, come la questione dell’extra deficit e dello spending review. A tal proposito il ministro ha detto:

“Avevo detto e ribadisco che l’impostazione della Manovra sarebbe stata seria e prudente: questo è confermato. Noi ci siamo concentrati esclusivamente sull’extra deficit, per dare una forma di sollievo ai redditi medio-bassi soprattutto, quelli da lavoro dipendente. Abbiamo chiesto un sacrificio a tutti i ministeri, che hanno dovuto in qualche modo rinunciare a diversi progetti e idee. Attueremo una spending review significativa, dell’ordine del 5% su tutte le spese discrezionali di Stato e del comparto Regioni-enti locali. Oggi abbiamo anche in qualche modo approvato il Documento programmatico di bilancio, che quindi è stato inviato in sede europea per tutte le valutazioni del caso. E’ evidente che il quadro e la congiuntura internazionale rendono e hanno reso problematica la costruzione del bilancio, perché il peso superiore degli interessi del debito pubblico si fa sentire, si è fatto sentire, e ci sono delle variabili che in questo momento non sono ponderabili, ma anche tutti quanti voi potete immaginare, che monitoriamo noi e anche tutti gli altri miei colleghi delle Finanze”.

