Cambio gomme estive: ecco cosa rischi se non rispetti la scadenza

Come ogni anno, anche in questo 2023 c’è una data precisa da rispettare per il cambio delle gomme estive. Prendere sottogamba il rischio di circolare con gli pneumatici invernali anche durante la stagione estiva è deleterio non soltanto per la propria incolumità fisica, ma anche per il proprio portafoglio. Il mancato rispetto della scadenza infatti ha come conseguenza una sanzione pecuniaria. Il cui importo può far vacillare anche chi porta a casa un buon stipendio a fine mese. Per questo motivo abbiamo pensato di preparare una sorta di mini guida per qualunque automobilista che ad oggi non ha ancora provveduto a sostituire gli pneumatici per l’inverno con quelli estivi.

Data di scadenza per il cambio gomme estive nel 2023

C’è tempo fino alle 23:59 di lunedì 15 maggio 2023 per il cambio delle gomme estive. Dalle 00:00 della notte compresa tra lunedì 15 e martedì 16 maggio, chiunque verrà sorpreso a viaggiare con gli pneumatici invernali anziché estivi andrà incontro a una sanzione pecuniaria importante.

Il consiglio è quindi quello di chiamare il più in fretta possibile il proprio gommista di fiducia per prendere appuntamento entro la giornata di lunedì. Di solito per il cambio delle gomme la durata dell’intervento non è mai superiore ai 30-40 minuti. Per cui può andare bene anche un appuntamento preso nel tardo pomeriggio, purché si abbia la certezza di concludere il lavoro entro l’ultima data di scadenza utile.

L’ideale è trovare posto al mattino o ancora meglio al sabato, nel caso il gommista non riesca nella giornata di domani (venerdì 11 maggio, ndr). Questo perché può sempre accadere un imprevisto o peggio ancora avere a che fare con un impegno non programmato. Che nella maggior parte dei casi costringe a rinviare il cambio delle gomme a una data successiva.

Rispettare la scadenza del cambio gomme estive è importante

In casi come questi, però, è sempre meglio evitare di cacciarsi in situazioni spiacevoli. Dato che non in ballo eventualmente c’è una multa salata di cui tenere conto. E di questi tempi sono sempre di meno le persone che possono permettersi di affrontare una spesa extra imprevista senza non andare in difficoltà per il resto del mese.

Chi non rispetta la data di scadenza del 15 maggio per il cambio gomme estive rischia una multa da 422 a 1.695 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. Non devono invece preoccuparsi del cambio degli pneumatici chi monta le gomme 4 stagioni. La cui mescola offre un compromesso ideale sia per l’estate che per l’inverno. Inoltre, non sono obbligati alla sostituzione nemmeno gli automobilisti che montano pneumatici invernali con il codice di velocità che rispetta quanto scritto nel proprio libretto di circolazione.

Cambio gomme estive: ecco cosa rischi se non rispetti la scadenza

Ricapitolando, per il cambio degli pneumatici invernali con quelli estivi c’è tempo fino alle ore 23:59 di lunedì 15 maggio. Entro quella data tutti gli automobilisti che montano le gomme invernali devono provvedere alla loro sostituzione. In caso contrario, il Codice della Strada prevede multe fino a 1.695 euro, con un importo minimo di 422 euro. Esistono comunque delle eccezioni. Un esempio? Se si ha il codice di velocità pari o perfino superiore a quello presente sul libretto, non si ha l’obbligo di montare gli pneumatici estivi. Lo stesso discorso può essere fatto anche per chi monta già oggi gli pneumatici 4 stagioni.