Calendario scolastico 2021-2022: ecco quando iniziano le lezioni a settembre

È stato diramato il calendario scolastico 2021-2022. Alla domanda quando iniziano le lezioni a settembre, la risposta è: dipenderà dalle regioni. I primi allievi che torneranno sui banchi di scuola saranno quelli dell’Alto Adige mentre per gli altri la campanella suonerà un po’ più tardi. Ecco allora quando inizia la scuola 2021/2022 in base al calendario ufficiale stilato da quasi tutte le regioni.

Quando iniziano le lezioni a settembre: ecco il calendario scolastico 2021-2022

In merito al calendario scolastico 2021-2022, in Abruzzo si tornerà sui banchi di scuola il 13 settembre. Ciò per ogni grado ed ordine mentre la fine delle lezioni ci sarà l’8 giugno 2022 per la scuola primaria/secondaria. Per la scuola dell’infanzia il termine sarà il 30 giugno.

In Basilicata si tornerà il 13 settembre e la fine delle lezioni sarà l’8 giugno 2022. In Calabria a scuola si tornerà il 20 settembre mentre il termine delle lezioni è fissato per il 9 giugno. Anche in questo caso per le scuole dell’infanzia il termine ultimo sarà il 30 giugno.

La giunta regionale della Campania ha approvato proprio di recente il calendario scolastico regionale 2021/2022. L’inizio delle lezioni ci sarà il 15 settembre mentre la data ultima l’8 giugno. Nella giornata di ieri anche l’Emilia Romagna ha comunicato la data di inizio scuola che sarà il 13 settembre e quello di fine che sarà il 4 giugno come comunicato dalla giunta regionale. Infine il Friuli Venezia Giulia gli studenti torneranno sui banchi il 16 settembre e la fine delle lezioni sarà l’11 giugno.

Calendario scolastico 2021-2022: ecco quando si torna a scuola

Nella regione Lazio si rientrerà in classe il 13 settembre mentre la data di fine delle lezioni sarà l’8 giugno. In Liguria, invece, si tornerà in classe il 15 settembre mentre la fine delle lezioni ci sarà il 10 giugno mentre le scuole dell’infanzia il 30 giugno come per quasi tutte le altre regioni.

