Calendario scolastico 2021/2022: ecco le date regione per regione

Siamo alla fine di agosto e tutti si domandano quali saranno le date regione per regione del nuovo calendario scolastico 2021-2022. Proseguono intanto le polemiche per la ripresa in sicurezza delle lezioni e l’ultimo affondo è della Fondazione Gimbe. Quest’ultima reputa infatti che le misure messe in campo dal Governo per un rientro a scuola sicuro siano inadeguate di fronte alla variante Delta. Servirebbe infatti uno screening sistematico e periodico.

Quando ricomincia la scuola? Ecco il calendario scolastico 2021/2022

Ci sono le date regione per regione per il rientro a scuola 2021/2022. Ricordiamo, però, che ogni scuola (secondo l’autonomia) potrà modificare il calendario regionale decidendo la data di inizio lezione ma non quello della fine.

Partiamo in ordine alfabetico dall’Alto Adige dove si tornerà tra i banchi di scuola il 6 settembre, in Abruzzo la data sarà quella del 13 settembre, in Basilicata del 13 settembre ed in Calabria il 20 settembre. La Campania è stata una delle ultime regioni a decidere e la data sarà il 15 settembre, in Emilia Romagna il 13 settembre mentre in Friuli Venezia Giulia il 16 settembre.

Nella regione Lazio, i ragazzi torneranno a scuola il 13 settembre così come in Lombardia. Per la Liguria la data sarà quella del 15 settembre così come per le Marche ed il Molise. Gli studenti del Piemonte torneranno sui banchi di scuola il 13 settembre, quelli della Puglia il 20 settembre mentre quelli della Sardegna il 14 settembre.

Il 16 settembre sarà la volta della Sicilia, il 15 della Toscana, il 13 del Trentino così come in Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Ricordiamo che con un’ordinanza, il Ministero dell’Istruzione ha proposto come data di inizio delle lezioni per la scuola di infanzia il 6 settembre mentre per le lezioni di primo/secondo grado di istruzione il 13 settembre.

Leggi anche: Covid, rientro a scuola nel caos: ecco come si preannuncia settembre