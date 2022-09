Calendario scioperi programmati settembre 2022: stop treni, mezzi pubblici, settore aereo e data sciopero generale

Il mese di agosto appena terminato è stato relativamente tranquillo sul fronte degli scioperi, il nuovo calendario di settembre diramato dal Ministero, però, ci conferma che ci saranno nuove mobilitazioni. Esse riguarderanno in primis i lavoratori del settore aeroportuale sia a livello locale che nazionale ed in più ci sarà anche lo stop dei mezzi pubblici e dei treni. Ci sarà poi anche uno sciopero nazionale per il quale si fermeranno molti settori, dalla scuola alla sanità.

Nella giornata di oggi, intanto, i viaggiatori sono alle prese con il maxi sciopero aerei della compagnia aerea Lufthansa per il quali circa 800 aerei resteranno a terra. La compagnia di bandiera tedesca ha infatti comunicato la cancellazione di quasi tutti i voli passeggeri e merci nei suoi hub più grandi. Parliamo di Monaco e Francoforte a causa dello sciopero dei piloti. Il motivo è la richiesta di un aumento dello stipendio, richiesta più volte respinta dalla compagnia aerea. Per lo stesso motivo dopo luglio sciopereranno anche Ryanair, Volotea e EasyJet a metà settembre.

Scioperi programmati: ecco il calendario

Dal calendario di settembre stilato dal Ministero delle Infrastrutture si evince che si partirà con i seguenti scioperi programmati ad inizio settembre:

1. 5 settembre, stop personale Atm regione Molise dalle 19 alle 23 (4 ore). Inoltre sciopererà il personale della società Tpl linea di Savona dalle 10.15 alle 14.15 (4 ore).

2. 6 settembre: stop personale Dusmann Service, Spd addetto pulizie aeroporto Aeroporto Milano Malpensa di 24 ore, dalla mezzanotte alle 24.

3. 9 settembre: sciopero generale di tutti settori della pubblica amministrazione (pubblici e privati) nonché di scuola e sanità. Esattamente sarà di 48 ore: dalle 23.59 dell’8 settembre alle 23.59 del 10 settembre.

4. 12 settembre: per 24 ore sciopereranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti a livello nazionale dalle 00.01 alle 23.59.

Gli altri stop di metà settembre

Inoltre quelli delle imprese servizi aeroportuali di handling e le aziende di trasporto aereo e indotto. Nella medesima giornata per 4 ore (12-16) sciopererà anche il personale della società Mle-Bcube Aeroporto di Milano Linate. Sempre il 12 settembre ci sarà anche lo sciopero del personale Busitalia Veneto di Padova di 24 ore.

Il calendario degli scioperi programmati di settembre prosegue con quello del trasporto pubblico di 4 ore della Tp regione Trentino Alto Adige che avrà varie modalità. Ecco gli altri:

1. 16 settembre sciopero Mercitalia Rai regione Sicilia di ore (9.01-16.59). Nella stessa giornata ci sarà anche quello dell’Amtab di Bari di 4 ore (8.30-12.30) e quello della società Trotta Bus Service comune di Fiumicino di 4 ore. Inoltre dalle 12.10 alle 16.10 ci sarà quello del personale della ias Scura di Corigliano Rossano e dalle 10 alle 14 quello dell’Amaco di Cosenza.

2. Nella giornata del 16 settembre ci sarà inoltre lo sciopero delle autolinee Romano regionali di Crotone (10.55-14.55) e quello di 24 ore del personale Tpl regione Umbria. Dalle 10.5 alle 14.55 quello del personale Gruppo Romano autolinee regionali Crotone e dalle 12 alle 16 quello dell’Amts di Catania. In più dalle 11.57 alle 15.57 lo sciopero della Lirosi Autoservizi di Gioia Tauro.

3. Il 16 poi sciopererà il personale del gruppo Arriva a Torino (16-20), Autolinee Toscane (varie modalità per 4 ore) e quello della Cotral dalle 12.30 alle 16.30. Dalle 18 alle 22, inoltre, quello della Gtt di Torino settore viaggiante urbano e sub urbano.

4. 18 settembre: sciopero Trenitalia Tper regione Emilia Romagna. Quest’ultimo sarà di 23 ore dalle 3.31 del 18 settembre alle 2.30 del 19 settembre.

5. Questo è il calendario degli scioperi programmati di metà settembre al quale si aggiungerà poi quello del 1° ottobre di EasyJet, Ryanair e Volotea.

