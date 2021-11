Calendario scioperi programmati metà novembre 2021: le date

Il calendario degli scioperi programmati da metà novembre fino alla fine del mese è presente sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti. Tali scioperi riguarderanno i treni, il trasporto pubblico locale, i taxi ed il trasporto aereo. Ecco maggiori dettagli in merito.

Scioperi programmati treni, trasporto pubblico locale e taxi

Nella giornata di domani 13 novembre sciopererà il personale della Start Romagna del Bacino di Ravenna di 4 ore: dalle 17.15 alle 21.15. Il 14 ci sarà invece lo stop del personale di macchina e di bordo di Trenitalia Regione Liguria di 8 ore: dalle 09.01 alle 17. Poi il 15 novembre sciopererà l’Amt di Catania per 24 ore. Nella stessa giornata sciopererà il personale ACTV di Venezia dalle 12 alle 15 mentre il 19 il personale della Segesta Autolinee di Palermo dalle 9.30 alle 13.30. Inoltre l’Atm della Regione Molise dalle 19 alle 23. Invece il 21 novembre ci sarà lo stop del personale mobile, di distribuzione e 303 di Trenitalia business regionale Piemonte e Valle d’Aosta dalle 3 del 21 alle 2 del 22 novembre.

Nel calendario degli scioperi programmati c’è quello del 22 novembre del personale dell’Atac ferrovia Roma-Lido dalle 8.30 alle 12.30. Quello della società Tper bacini di Bologna e Ferrara e quello dell’Amaco di Cosenza per 24 ore. Il 23 novembre sarà la volta del personale dell’ Anm di Napoli dalle 11 alle 15 mentre il 24 novembre ci sarà lo sciopero nazionale dei taxi di 14 ore: dalle 8 alle 22.

Infine il 26 novembre ci sarà lo stop del settore aereo. Esattamente incroceranno le braccia i dipendenti della società Mle-Bcube aeroporti di Milano Lineate e Malpensa per 24 ore. Sempre per 24 ore, dalle ore 00.01 alle 23.59 i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti mentre per 4 ore (dalle 10 alle 14) il personale della società Ancona International Airport.

Per maggiori dettagli, consultare consultare il sito web ufficiale del Ministero dei Trasporti.