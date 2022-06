Calendario scioperi programmati inizio luglio 2022

Sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è presente il nuovo calendario degli scioperi programmati di luglio 2022. Dopo quelle del trasporto aereo del 25 giugno, nuove agitazioni sono previste già a partire dal 5 luglio in quanto sciopererà per 24 ore il personale della società Dusmann Service, Spd addetto a pulizie dell’aeroporto di Malpensa. Lo stop sarà di 24 ore dalle 00.00 alle 24. Ecco il calendario completo.

Calendario stop luglio 2022

Il calendario degli scioperi programmati di luglio 2022 inizia il giorno 5 con lo stop del personale della società Gtt di Torino settore viaggiante urbano di 4 ore, esattamente dalle 18 alle 22. Sempre nella stessa giornata e per 4 ore (11-15) ci sarà anche quello del personale Qqm di Bologna. Si fermeranno anche i taxi per 48 ore dalle 00.00 DEL 5 luglio alle 24 del 6 luglio e la società Amts di Catania per 4 ore dalle 12 alle 16.

L’8 luglio sarà invece la volta della società Airpullmann noleggi di Somma Lombardo (Va) per 4 ore, dalle 9.01 alle 13. Nella stessa giornata ci sarà anche lo sciopero degli elicotteri per 24 ore, più nel dettaglio quello della società Babcok Mcs Italia divisione Ala Rotante dalle ore 8 dell’8 luglio alle ore 8 del 9 luglio.

Quando ci saranno gli altri stop

Gli scioperi programmati annunciati dal Ministero delle Infrastrutture proseguiranno il 9 luglio con lo stop di 24 ore della Start Romagna delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Il giorno successivo ovvero il 10 luglio la mobilitazione interesserà Trenitalia settore produzione equipaggi Dbr Toscana per 23 ore: dalle 3.31 del 10 luglio alle 2.30 dell’11 luglio. Inoltre nello stesso giorno ci sarà lo sciopero Trenord Lombardia dalle 3 del 10 luglio alle 2 dell’11 luglio e il giorno seguente quello dell’Amaco di Cosenza per 24 ore. Il personale della società Ias Scura di Corigliano-Rossano (Cs) sciopererà anch’esso l’11 luglio per 24 ore.

Si proseguirà con la data del nella quale per gli scioperi programmati ci sarà lo stop di 4 ore (19-23) regione Molise nonché di 24 ore della società di Sempre di 4 ore ma il ci sarà lo sciopero del personale bacini di Milano, Pavia, Cremona, Monza Brianza (ore 18-22). Concludiamo con lo sciopero di 24 ore del dalle ore 21 del 15 alle ore 21 del 16 luglio del personale di macchina della società