Calendario scioperi programmati inizio aprile 2022: tutte le date compresa quella dello sciopero generale

Sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti è presente il calendario degli scioperi programmati di inizio aprile 2022. Ebbene ci sarà lo stop del settore ferroviario, del trasporto pubblico locale anche di 24 ore, quello aereo e del trasporto merci. Ecco maggiori dettagli in merito e la data del nuovo sciopero generale.

Il calendario degli scioperi programmati di inizio aprile 2022

Le mobilitazioni inizieranno già il 1° aprile quando per 24 ore sciopererà il personale della Cialone Tour comuni di Frosinone e Fiuggi. Il giorno dopo ovvero il 2 aprile sempre per 24 ore ci sarà lo stop del trasporto ferroviario della società Busitalia Sita Nord regione Umbria.

Il 7 aprile per 24 ore dalle 21 del 7 alle 20.59 dell’8 sciopererà il personale Mercitalia regione Toscana e per 4 ore in varie modalità quello del personale delle aziende di pubblico trasporto Friuli. L’8 aprile per 8 ore (dalle 09.01 alle 16.59) ci sarà lo stop della società Mercitalia Emilia Romagna e non solo. Nella stessa giornata infatti per 24 ore incrocerà le braccia il personale della società Lirosi Autoservizi di Gioia Tauro (Rc) e sempre per 24 ore quello della Stp province di Alessandria e Asti. Inoltre per 3 ore l’8, sciopererà anche il personale della Sasa di Bolzano.

Seguendo il calendario degli scioperi programmati l’11 aprile sarà la volta per 4 ore (13-17) del personale della società Enav di Milano. Nella stessa giornata per 120 ore, da mezzanotte dell’11 fino alle ore 24 del 15 ci sarà lo sciopero del trasporto merci. Sarà un fermo nazionale degli autotrasportatori delle merci. Sciopereranno in questa giornata anche i piloti Vueling dalle 13 alle 17 (4 ore).

Si evince poi che il 22 aprile ci sarà un nuovo sciopero generale di tutti i settori pubblici privati di 24 ore. Esattamente ci sarà lo sciopero aereo dalle 00.01 alle 23.59, quello del settore ferroviario dal 21 aprile alle 21 fino al 22 aprile ore 21.

E ancora lo stop della Tpl di 24 ore con modalità territoriali, lo sciopero marittimo della isole maggiori per 24 ore da 1 ora prima della partenza. E ancora delle isole minori dalle 00.01 alle 24 ma anche lo sciopero delle autostrade dalle 22 del 21 aprile alle 22 del 22 aprile. Per maggiori informazioni consultare la pagina ufficiale del Ministero dei Trasporti