Calendario scioperi dicembre 2019: stop trasporti, aerei e scuola, le date

Sarà un dicembre 2019 ricco di scioperi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, gli aerei, il settore ferroviario, la scuola ma anche la sanità. Detto ciò, ecco il calendario con le date in cui potrebbero esserci dei disservizi nel mese di dicembre, salvo cambiamenti delle ultime ore.

Sciopero trasporto pubblico locale Roma

Per la capitale il 9 dicembre sarà una giornata di passione per chi dovrà prendere i mezzi pubblici. Ci sarà infatti uno sciopero che riguarderà i lavoratori iscritti al sindacato SLM-Fast Confsal Lazio della Atac, quelli di Osp Fausa-Cisal della Cotral e quelli del trasporto pubblico locale della società Ago Uno che opera nei comuni di Ariccia, Albano Laziale, Nemi, Lanuvio e Genzano.

Gli orari dello sciopero Atac saranno dalle 10 alle 14 per cui lo stop sarà di 4 ore. Il sindacato SLm-Fast Confsal Lazio in una nota spiega che in tali orari non ci dovrà essere nessuna partenza dalle stazioni o dal capolinea e questo perché la Atac sta vivendo due realtà completamente diverse: quella che viene raccontata dalla società che parla di autobus nuovi, l’aumento dei ricavi, casting e bilanci positivi e quella raccontata dai lavoratori.

Questi ultimi raccontano invece che vi è l’aumento del carico di lavoro, turni a nastro, la negazione delle ferie, la mancanza di materiali rotabili, il blocco trasferimenti abilitazioni e la mancanza di autobus. Vi sono poi problemi di sicurezza con tanto di aggressioni, la mancata crescita professionale ma anche il mancato riconoscimento dell’equiparazione normativo-economica dell’intero personale della “4 area”.

Nella medesima giornata, poi, gli iscritti al sindacato Ospo Faisa-Cisal della Cotral nonché quelli del trasporto pubblico locale della società Ugo che opera ad Ariccia, Albano Lazionale, Lanuvio, Genzano e Meni incroceranno le braccia. Le fasce garantite di tale giornata, quindi, saranno quelle dalle ore 5.30 alle ore 08.29 e dalle ore 17 alle ore 19.59 per cui potrebbero esserci disagi nella altre fasce orarie.

Gli altri scioperi di dicembre 2019: il calendario

Il 13 dicembre per tutta la giornata sciopererà il personale della società GTT di Torino mentre il 15 dicembre il personale della Società Seta di Reggio Emilia.

Le modalità precise e gli orari non sono ancora stati indicati.

Il 13 dicembre è stato poi proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Trasporto aereo uno sciopero di 24 ore sopratutto per la crisi di Alitalia che al momento non risulta ancora risolta.

Il 15 dicembre 2019 è previsto invece uno sciopero proclamato dai sindacati OSR FIT-CISL/UGL-TAF/ORSA che riguarderà per 24 ore (dalle ore 21.01 del 15 dicembre alle 20.59 del 16 dicembre) il settore ferroviario della regione Liguria. Le categorie interessate saranno il personale manutenzione infrastruttura soc. RFI Ut nodo, Ut linee, S.O Ingegnerie di Genova.

Nella medesima giornata, poi, per 23 ore e quindi dalle ore 3 del 15 dicembre alle ore 2 del 16 dicembre ci sarà lo sciopero del trasporto ferroviario della Lombardia. Tale mobilitazione è stata indetta dai sindacati OSR ORSA Ferrovie e riguarderà il personale Trenord regione Lombardia.

Scuola e Sanità: date sciopero

L’11 dicembre è la data di differimento dello sciopero stabilito inizialmente per il 27 novembre del personale Ata della scuola. In tutta Italia, quindi, potrebbero esserci disservizi a causa dell’adesione del personale ausiliario e amministrativo.

Il 4 dicembre, invece, ci sarà lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del settore sanità privata, pubblica, terzo settore, Ra, Rsa ed aziende dei servizi per la persona di vari comuni in tutta Italia.

Ricordiamo che potrebbero esserci delle variazioni o delle novità riguardanti tali dati per cui il suggerimento, sopratutto per chi dovrà partire a Natale, è quello di monitorare costantemente.

Leggete anche: Sciopero Milano il 28 novembre, orari dello stop personale Atm

[email protected]

Condividi su