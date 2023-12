Ormai ci siamo, il nuovo anno sta per arrivare e gli italiani sono curiosi di sapere come sarà. Tra le tematiche interessanti c’è anche quella del calendario di ponti e festività del 2024. Molti infatti sono curiosi di scoprire se potranno sfruttare qualche giorno in più di riposo facendolo combaciare con i giorni di festa ufficiali, così da non dover intaccare le proprie ferie. Andiamo quindi a vedere quali sono le date utili.

Tanti giorni di festa anche quest’anno

Gli amanti del weekend lungo possono già sfregarsi le mani, il calendario di ponti e festività del 2024 ci offre tante possibilità in tal senso.

Purtroppo non si parte benissimo, visto chequest’anno cade di sabato. Il 6 gennaio quindi sarà una festa per così dire “bruciata” visto che solitamente in questo giorno molti italiani già non lavorano. A tal proposito, visto che manca ancora qualche giorno alle feste natalizie, potrebbe essere utile dare un’occhiata ai r egali di Natale anti rincari , ossia quelli che non sono aumentati di prezzo a causa dell’inflazione. Ma torniamo a bomba. Abbiamo detto che per l’Epifania c’è poco da fare, non potremo sfruttarla per stare un giorno in più lontani dal. E che dire invece del ponte di Carnevale?

Il martedì grasso è festivo per le scuole. Quindi chi lavora in questo settore potrà sfruttare l’occasione per un bel weekend lungo. Con un solo giorno di ferie infatti si starà a casa dall’10 al 13 aprile. 4 giorni di relax da sfruttare come meglio si crede, magari approfittandone con un viaggio nei posti più belli dove passare il Carnevale. Tra fine marzo e inizio aprile c’è poi un altro evento che sta particolarmente a cuore agli italiani, ossia Pasqua e Pasquetta. Naturalmente si tratta di giorni che per tradizione vengono associati sempre alla domenica e al lunedì.

Calendario ponti e festività 2024, le altre date

Se ci aggiungiamo anche il sabato, solitamente giornata diquasi per tutti i lavoratori, allora ecco che abbiamo 3 giorni di festa senza intaccare le nostre ferie.

Se per Pasqua e pasquetta sapevamo che non ci sarebbero state sorprese, per le altre date si entra nel vivo. Particolarmente succulento è il ponte della Liberazione, che come sempre cade il 25 aprile. Quest’anno tale data è di giovedì, quindi con un solo giorno di ferie da prendere come ponte possiamo stare a casa ben 4 giorni (dal 25 al 28 aprile 2024). I più temerari potrebbero addirittura azzardare una vacanza vera e propria abbinandola con la festa del primo maggio che quest’anno cade di mercoledì. Se pensate di non sentirvi poi in colpa con il vostro capo, ecco che potrete farvi un’intera settimana di vacanze che va appunto dal 25 aprile fino all’1 maggio. Si tratta di 7 giorni di vacanza con soli 3 di ferie godute.

a giugno c’è invece la festa della Repubblica, che come al solito cade il 2 del mese. Stavolta però arriva la brutta notizia; è di domenica. Per fortuna possiamo rifarci con il ponte di ferragosto. Il 15 è giovedì, quindi con un solo giorno di ferie (venerdì 16) si starà a casa per 4 giorni (dal 15 al 18). Si tratta di un buon compromesso per coloro che non possono prendere ferie nel mese più caldo dell’anno e si vogliono accontentare di 4 giorni di riposo. Siamo alle battute finali, le più succulente. Con il ponte di Ognissanti si ha un weekend lungo che va da venerdì 1 a domenica 3 aprile. Nulla di fatto invece per la festa dell’Immacolata, l’8 dicembre quest’anno è di domenica. Chiudiamo il calendario di ponti e festività 2024 con i giorni natalizi. Il 25 dicembre è mercoledì, festa naturalmente anche il giorno seguente a Santo Stefano, quindi con un solo giorno di ferie (venerdì 27) si può stare a casa per ben 5 giorni, dal 25 al 29 dicembre.

I punti chiave…