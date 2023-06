L’inizio di ogni mese, per chi percepisce pensione, Rdc o altri sostegni da parte del governo, è sempre un momento molto importante, soprattutto perché si attende l’arrivo del denaro per poter vivere o comunque avere un sostegno. Il mese di giugno è ricco di appuntamenti per quanto riguarda i pagamenti e le scadenze fiscali. L’Inps è pronta a pagare le pensioni, il reddito di cittadinanza e l’assegno unico. Ricordiamo, come sempre, che le date sono diverse. Ad esempio, per le pensioni il pagamento avviene all’inizio del mese mentre per il reddito di cittadinanza alla fine del mese. Detto ciò, vediamo qual’è il calendario dei pagamenti Inps per il mese di giugno.

Quando saranno pagate le pensioni, il Rd, l’assegno unico e la Naspi a giugno

Partiamo subito con le pensioni. I pagamenti partiranno da oggi, 1 giugno, e andranno avanti fino al giorno 8 giugno.Chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario o postale, inizierà a vederlo da oggi.

Calendario pagamenti INPS a giugno 2023 ecco le nuove date

Chi, invece, si reca in posta, dovrà rispettare il consueto calendario. Da oggi potranno recarsi in posta i pensionati con il cognome che iniziano per A e B. Domani, 2 giugno, è festa, quindi chi ha il cognome che inizia per C e D potrà andare in posta sabato 3 giugno solo la mattina. Lunedì 5 giugno toccherà a chi ha il cognome che inizia con le lettere E-K, mentre martedì 6 giugno toccherà ai pensionati con il cognome da L a O. Mercoled’ 7 giugno sarà la volta dei pensionati il cui cognome inizia per P e fino a R e giovedì 8 giugno chiuderanno i cognomi da S a Z.Per quanto riguarda le pensioni, va detto che da agosto alcuni pensionati potrebbero ritrovarsi delle trattenute come abbiamo accennato in questo articolo.

Sempre a giugno, sono previsti i pagamenti per il reddito di cittadinanza. Il pagamento, sarà effettuato intorno al 15 giugno direttamente sulla card di Poste Italiane, per i nuovi percettori o coloro che hanno rinnovato la domanda. Per tutti gli altri, quindi chi è già beneficiario del Rdc, i pagamenti saranno disponibili dal 27 giugno circa. Quindi, per il Rdc, va considerata la metà del mese come quella minima per ricevere il pagamento a seconda dei casi. È possibile conoscerla accedendo al proprio fascicolo previdenziale, inserendo le proprie credenziali SPID, CNS o CIE.

Sempre a giugno, avverrà il pagamento dell’assegno unico universale per i figli a carico.

In questo caso, il pagamento avverrà tra la seconda e la terza settimana del mese di giugno ed entro il 21 giugno se la domanda risulta inoltrata entro febbraio. A fine giugno, invece, arriverà per tutte le domande arrivate da aprile. Infine, per quanto riguarda il pagamento dell’indennità di disoccupazione NASpI, anche questa arriverà entro metà mese.

Riassumendo