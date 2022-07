Caldo record infinito con Apocalisse 4800: le città da bollino rosso fino al 25 luglio, quando finisce la bolla africana

Continua il caldo folle con l’anticiclone africano Apocalisse 4800. Sarà la settimana più calda dell’estate secondo gli esperti, ma almeno fino al 24 luglio dovremo sorbirci temperature alte e molto sopra la media mentre le previsioni meteo per i prossimi giorni non sembrano promettere nulla di buono. Secondo gli esperti di 3bmeteo, infatti, nelle grandi città sono attese temperature fino a 40 gradi, nonostante il gran caldo sull’Italia si farà sentire ancora di più a partire da mercoledì 20 luglio con l’arrivo di nuova ondata in risalita dal Marocco e dall’Algeria che prenderà molto meglio l’Italia.

Caldo record con Apocalisse 4800: le città da bollino rosso

Per quanto riguarda le città da bollino rosso, per questi giorni si segnalano Milano, Pavia, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Padova, Genova, Verona, Firenze, Ancona, Perugia, Terni, Roma, Viterbo, Rieti, Pescara, Napoli, Trapani, Palermo, Messina, Cosenza, Foggia e Lecce. In queste città i valori saranno particolarmente alti da mercoledì 20 ma la fase acuta potrebbe durare per tutto il weekend e fino al 25 luglio. Caldo intenso anche su tutta l’area tirrenica, Alto Adriatico, Ionio e Sicilia.

Quando finirà l’afa insopportabile, anche agosto con la bolla africana?

Gli esperti sembrano ormai certi che l’afa durerà per tutta la settimana, compreso il weekend del 23-24 luglio e molto probabilmente anche la prima parte della prossima settimana, quindi fino al 25-26 luglio. In queste giornate le massime saranno sui 38-39 gradi ma anche 40 gradi soprattutto al Nord e durante il weekend, quando Milano, Bologna e Firenze saranno destinate a boccheggiare.

In particolare, sabato 23 luglio, sono previste punte di 40 gradi sulla Pianura Padana e a Milano sarà la giornata record per il caldo.

Domenica, invece, previsti anche 40/42°C in Pianura Padana e localmente anche tra Toscana, Umbria e Lazio.si conferma il peggiore dell’estate e sarà anche duraturo. Infatti, gli esperti non escludono che anche la prossima settimana il caldo africano possa continuare con valori troppo elevati. E agosto potrebbe continuare sulla stessa scia.