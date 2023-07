Caldo record, arriva il codice calore: ecco 10 cose da non fare per sopravvivere all’afa terribile

Il caldo record ormai ci sta facendo compagnia da giorni e oggi, mercoledì 19 luglio, dovrebbe essere il peggiore, quello del picco assoluto di caldo. Sono 23, infatti, le città italiane da bollino rosso per la giornata di oggi, che dovrebbero scendere a 18 il 20 luglio. Se al Nord, una prima smorzata di caldo si dovrebbe iniziare a notare tra il 20 e il 21 luglio, al Centro e al Sud, soprattutto, bisognerà aspettare almeno fino al 25 luglio. Il grande caldo, quindi, continuerà ancora, e la tendenza per agosto non è ancora del tutto chiara. Ci saranno altre ondate di calore come questa o peggiori? Presto per dirlo.

Il ministero della Salute ha chiesto agli ospedali di attivare il “codice calore”

In tutto ciò, aumentano i malori legati al caldo e gli accessi al pronto soccorso per i colpi di calore, tanto che il ministero della Salute ha chiesto agli ospedali di attivare il “codice calore” ossia un un percorso assistenziale preferenziale per chi arriva in ospedale con i sintomi da colpo di calore.

Il decalogo contro il caldo

Inoltre, è prevista anche l’attivazione di ambulatori territoriali sette giorni su sette per 12 ore al giorno per permettere ai cittadini di trovare assistenza immediata.In questi giorni molti difficili per la popolazione, tanto che il ministero ha deciso di pubblicare bollettini quotidiani legati al caldo , diventa utile un decalogo riportato da Quotidiano Nazionale, riferito a 10 cose da evitare quando le temperature diventano così animale e record, tanto da causare vari problemi di salute.

Prima di tutto, non assumere alcolici, che oltre a far sentire ancora più caldo disidratano. In secondo luogo, evitare di mangiare spesso carni rosse o insaccati, così come fritti e cibi piccanti. Preferire un’alimentazione ricca di frutta e verdura, soprattutto meloni, angurie e fragole. Tra i consigli anche fare attenzioni a sintomi riferiti ai colpi di calore o al troppo caldo.

Anche chi solitamente non soffre di pressione bassa con temperature del genere può andare incontro a cali di pressione, svenimenti e rischiare anche un trauma cranico battendo la testa a terra. Non sottovalutare quindi, alcuni sintomi come giramenti di testa, vista offuscata e astenia.

Quando si cammina sotto al sole, l’ideale è indossare abiti chiari e con tessuti naturali, quindi l’idea di svestirsi completamente non è affatto buona. Importante anche non saltare i pasti e consumare cibi leggeri e ricchi di acqua, così come evitare gli sbalzi termici causati dall’aria condizionata. Piuttosto meglio trovare una zona di comfort all’ombra. In questi giorni è importante anche controllare i bollettini meteo, in modo da organizzare meglio gli spostamenti, soprattutto se si deve andare in vacanza. Tra i consigli, ci sono anche quelli di evitare di fare sport fino al tardo pomeriggio e ricordarsi sempre di usare la crema solare, anche in città. Infine, meglio evitare la doccia fredda e preferire una tiepida, in quanto il freddo provoca un’immediata vasocostrizione che porterà poi a un aumento del sudore e del caldo.

