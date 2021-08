Ormai ci siamo, il tanto temuto Lucifero, l’anticiclone africano che punta a farci assaporare le temperature roventi dell’inferno, è arrivato in Italia promettendo fino a 47/48 gradi su alcuni tratti della Sicilia e ben oltre i 40°C anche in Sardegna e su molti tratti del Mezzogiorno come in Calabria e in Puglia. E mentre la Protezione Civile, già memore di quanto accaduto le settimane precedenti e con un occhio alla Grecia che brucia, alza l’asticella dell’allerta incendi, i medici non lesinano consigli per proteggere la nostra salute dai picchi di calore. Ma se l’estate scorsa il scorsa le temperature sono state più clementi non spingendo potenzialmente a un acuirsi di contagi a causa loro, quest’estate potrebbe essere differenze e anche il grande caldo diventare una delle cause di diffusione di Covid-19. Vediamo dunque nel dettaglio come proteggerci dal caldo e dal Covid.

Consigli contro il caldo

In generale i consigli per difendersi dal caldo sono sempre un po’ gli stessi che, di anno in anno, ci vengono ricordati dai medici:

Evita di uscire e fare attività faticose durante le ore più calde della giornata. Cerca di rimanere sempre all’ombra anche quando esci fuori casa, non lasciare bambini o animali nei veicoli parcheggiati e, se necessario e possibile, trascorrere 2-3 ore al giorno in un luogo fresco rispettando la distanza fisica di almeno 1 metro.

Mantieni la tua casa fresca approfittando del calo di temperatura della sera. Per ridurre il carico termico all’interno dell’appartamento o della casa durante il giorno utilizza le tapparelle e spegni quanti più dispositivi elettrici possibile.

Mantieni il tuo corpo fresco e idratato utilizzando indumenti leggeri e larghi, facendo docce o bagni freschi e bevendo acqua regolarmente. Evita bevande zuccherate, alcoliche o contenenti caffeina.

Caldo: consigli su come proteggersi dalle temperature roventi durante il Covid-19

Il caldo può rendere molto nervosi portandoci ad assumere comportamenti pericolosi per la nostra salute, soprattutto ora con il Covid-19 che spinge per poter trovare nuove persone nelle quali annidarsi. Attenzione dunque a questi gesti che potrebbero costarci caro, anche perché se ci può essere una correlazione tra la bella stagione e il calo dei contagi non è stato mai dimostrato che il caldo uccide il Covid, dunque: