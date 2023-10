L’anticiclone Apollo non da tregua e sull’Italia sta andando in scena quella che viene chiamata ottobrata. In molti pensavano che dopo la parentesi del caldo anomalo di settembre, arrivasse definitivamente l’autunno, ma non è andata così. Anche ottobre si è aperto con temperature sopra la media, che ci accompagneranno per tutta la settimana. Si prevedono persino punte di 33 gradi. Ma fino a quando durerà?

Caldo anomalo, l’ottobrata non da tregua, temperature più alte fino a dicembre: le previsioni

Tra le zone più calde d’Italia c’è la pianura Padana, ma non va meglio neppure in altre zone italiane. In particolare si respira ancora aria estiva sulle Isole, ma anche in Toscana, Lazio e pianure del Nord. A quanto pare, l’anticiclone Apollo e il caldo anomalo non abbandoneranno l’Italia per tutta questa settimana. Anzi, gli esperti parlano di una possibile svolta solo dalla seconda decade di ottobre.

L’estate durerà 4-5 mesi

Questo significa che solo dal 10 di ottobre potrebbero arrivarepiù fresche. Il caldo avrà il clou su tutta l’Italia tra oggi e mercoledì 4 ottobre. La tendenza proseguirà anche durante il fine settimana del 7 e 8 ottobre, quando i cieli saranno sereni e soprattutto le temperature sopra la media anche di 8-10 gradi. Ma quanto durerà questo caldo anomalo?

I cambiamenti climatici e il caldo sopra la media stanno sconvolgendo le stagioni e l’estate si sta sempre più allungando. Al Corriere della Sera, l’esperto Mattia Gussoni, meteorologo de llmeteo.it e membro del Servizio Glaciologico Lombardo (Sgl), ha spiegato che l’Italia sta vivendo un periodo anomalo, con un caldo sopra la media che interessa sia la montagna che il mare.

“con l’esasperazione del fattore antropico, l’aumento di concentrazione di CO2 in atmosfera. Abbiamo introdotto un qualcosa che prima non c’era”.

Per questo la stagione estiva è destinata ad allungarsi e durare anche 4 o 5 mesi. Insomma, l’estate potrebbe iniziare a giugno e finire a ottobre. L’esperto ha parlato di un processo che si è accelerato negli ultimi 30 anni:

Dunque, per dire addio all’estate adesso bisognerà aspettare ogni volta il mese di ottobre. E le tendenze parlano anche di un inverno meno freddo. Secondo i calcoli del Centro Meteo Europeo, confermati dall’esperto, fino a dicembre le temperature saranno più alte della media. E anche da dicembre a febbraio 2024, si potrebbe assistere a un rialzo dei valori termici.

Ottobre 2023 si conferma uno dei più caldi di sempre

In merito alla neve, l’esperto non sa dire che cosa accadrà. Però le premesse non sono molto confortanti. Infatti, se il 1 ottobre ad Aosta erano 27 gradi e a Cortina 20 gradi, è chiaro che la neve quando arriverà interesserà più le quote alte e molto meno le basse quote. Insomma, il caldo anomalo continuerà ancora la sua corsa anche nei prossimi giorni e non è molto chiaro se e quando arriverà l’autunno. Di sicuro bisognerà aspettare la seconda parte di ottobre. Ma non è ancora detto. Per adesso, il mese di ottobre 2023 si conferma uno dei più caldi di sempre ma con i cambiamenti climatici c’era anche da aspettarselo.

Riassumendo