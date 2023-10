Il caldo anomalo e l’ottobrata che hanno investito l’Italia con picchi anche di 32 gradi sembra non dare tregua. Ma quando finirà? Gli esperti sono confusi, perché il caldo africano, frutto dei cambiamenti climatici, sembra non voler terminare. Inizialmente si parlava del 10 ottobre come data ultima per l’addio al caldo record e l’arrivo dell’autunno vero, ma a quanto pare le temperature sopra la media sono destinate a durare anche fino a metà ottobre. Però c’è una data da cui cambierà tutto.

Caldo anomalo addio e ciclone italico con pioggia e freddo: cosa cambia dal 17 ottobre

Le ultime elaborazioni, infatti, evidenziano un peggioramento drastico del tempo dalla metà di ottobre con l’arrivo di aria fresca atlantica, che dovrebbe dare vita a un vortice Italico con pioggia. La data da evidenziare, come riporta ilmeteo.it, è il 17 ottobre. Manca ancora una settimana, quindi, al cambiamento drastico che dovrebbe finalmente farci dire addio al caldo africano, che ormai ci sta tenendo compagnia da luglio. Gli esperti, in effetti, sembrano concordi nel ritenere che l’estate durerà sempre di più, con temperature sopra la media per 4-5 mesi l’anno. E anche le previsioni meteo per questo autunno non sono del tutto rosee. Infatti, si ipotizzano valori sopra la media fino a dicembre. Dunque, anche durante questa settimana non ci sarà modo di liberarsi dal caldo africano e la stabilità atmosferica, accompagnata da valori molto alti, continuerà anche per i prossimi giorni da nord a sud.

Fino a venerdì 13 ottobre, non cambierà praticamente nulla e le temperature si manterranno calde e a tratti con picchi di 30 gradi in molte regioni italiane. I primi cambiamenti potrebbero arrivare da sabato 14 ottobre, grazie a una perturbazione atlantica che dovrebbe portarsi fino al nostro paese mettendo in atto un intenso fronte perturbato. Insomma, i primi fenomeni arriveranno dal 14 ottobre al Nord, ma solo da domenica 15 ottobre il maltempo si farà più intenso e coinvolgerà tutto il paese.

Dal weekend arriva il maltempo

Finalmente vedremo anche calare le temperature, che dovrebbero portarsi nelle medie stagionali del periodo. Il maltempo andrà avanti fino a martedì 17 ottobre, poi non è chiaro se ci sarà o meno una rimonta anticiclonica.

Anche gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo prevedono un cambiamento radicale della circolazione in Europa. Le correnti atlantiche si faranno più intense dal prossimo weekend e forse c’è una speranza – stavolta più concreta – che il caldo africano sarà spazzato via. Oltre alla pioggia, che potrebbe essere intensa, potrebbe arrivare anche la neve ma solo a 2mila metri. Il fresco autunnale che tanto ci manca, quindi, dovrebbe fare capolino dal 14-15 ottobre, le temperature scenderanno anche di 10 gradi e forse l’autunno, anche se in ritardo, farà davvero la sua irruzione. Almeno secondo le ultime previsioni meteo.

Nel frattempo, intanto, gli ultimi studi sui cambiamenti climatici danno sempre più per certo un allungamento dell’estate che potrebbe durare almeno 4-5 mesi. Quindi fino a ottobre. È già il secondo anno di fila che ottobre è un mese caldo ma quello di quest’anno sembra aver superato ogni record, almeno per ora. Anche se lo scorso anno il caldo arrivò anche a fine mese, quando durante il Ponte di Halloween e del 1 novembre si registrano temperature di 25 gradi su buona parte d’Italia.

