Caldo e ancora caldo. L’Italia sta boccheggiando. Quasi tutta l’Italia, perché le eccezioni ci sono sempre. Chiedere alle località del Trentino Alto Adige che si trovano sopra i 1.000 metri di quota, con temperature che a stento raggiungono i 20 gradi. C’è un dato di fatto però: negli ultimi giorni l’aria è divenuta irrespirabile nella quasi totalità delle città italiane. Colpa della colonnina di mercurio che con nonchalance continua a stazionare attorno ai 35-37 gradi.

Se non di più, come insegnano alcune città della Sardegna. La domanda che tutti si fanno quindi è una sola: quando tutto questo finirà? Dobbiamo rassegnarci all’idea di vivere l’estate più torrida di sempre o ci sono delle speranze per cui questo caldo possa cessare? Purtroppo a questo proposito le previsioni meteo non regalano buone notizie, anzi. Come da titolo, occorre rimborcarsi le maniche perché il peggio deve ancora venire.

Previsioni meteo: con l’anticiclone africano Caronte temperature ancora più in alto

Vedetela così: affrontare l‘anticiclone Cerbero in confronto a Caronte è stato come bere un bicchiere d’acqua.

Il debutto di Caronte avverrà nel fine settimana, quando il 16 luglio Cerbero si metterà da parte per far posto all’anticiclone africano più caldo di quest’estate.

Prima dell’arrivo di Caronte, la coda di un vortice ciclonico che persiste tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia si spingerà fino all’Italia, concedendo se possibile una breve tregua. Alcuni di questi temporali si sono già registrati nella giornata di oggi, altri invece ne arriveranno nelle prossime ore.

Le zone più interessate da questo fronte di bassa pressione saranno le Alpi e la Pianura Padana. Il problema, per tanti, è che sarà solo un momento passeggero.

Caldo africano, non è finita: ora arriva Caronte, weekend con 40 gradi, ecco dove

Dalla prossima domenica, infatti, si spalancheranno le porte per l’arrivo di Caronte, con temperature in crescita su tutta Italia.

Rispetto a Cerbero, il nuovo anticiclone africano sarà più esteso e porterà con sé temperature ancora più calde. Già nella giornata di domenica si toccheranno i 40 gradi sia nelle regioni del Sud Italia sia a Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova e Ferrara, come sottolineato da Antonio Sanò (fondatore del sito ilmeteo.it) a Repubblica.

Caronte resterà almeno per tutta la prossima settimana, trasformando l’Italia in un “autentico forno” (l’amara constatazione di Sanò alla versione online di Repubblica).

Dunque, nessuna o poche possibilità di vivere un pò di refigerio nei prossimi giorni perchè Caronte non darà tregua e quasi tutta Italia sarà sotto la canicola.

Tra domani 13 luglio e venerdì 14 luglio saranno altrettante le città da bollino rosso secondo il bollettino del ministero della Salute, ossia le città con l’allerta di livello 3: Bologna, Campobasso, Frosinone, Firenze, Perugia, Latina, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Mentre Bari, Catania e Messina saranno le città da bollino arancione. Sabato 15 e domenica 16 luglio non andrà meglio e buona parte del paese dovrà affrontare ancora le temperature bollenti, che probabilmente continueranno anche la prossima settimana.

Riassumendo

– Da giorni l’Italia è stretta in una morsa di caldo intensa.

– Le temperature aumenteranno ancora a partire da domenica, con l’arrivo di un nuovo anticiclone africano.

– Cerbero lascerà il posto a Caronte, con temperature che saliranno fino a 40 gradi.

– Prima di Caronte le regioni centro settentrionali saranno interessate dal maltempo.

– Il nuovo anticiclone africano resterà sull’Italia almeno per tutta la prossima settimana.