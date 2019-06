Calciatori sfortunati, ecco la classifica di chi ha colpito più legni quest’anno

Il campionato di Serie A è finito, viva il campionato. La stagione 2018/19 è agli archivi, ma non manca quel pizzico di rammarico che ora i tifosi devono assaporare per un’annata che ha lasciato qualche delusione, ci riferiamo naturalmente ai tifosi di chi ha perso. Anche i bomber però ridono amaro, ecco la classifica di chi ha colpito più legni tra pali e traverse.

Classifica pali e traverse in Serie A

Archiviata la stagione di calcio di Serie A e non solo, anche le coppie hanno salutato con le due finali andate in scena la scorsa settimana. Ma noi vogliamo soffermarci maggiormente sul nostro campionato, tra delusioni e amarezze, visto che si parla di bomber sfortunati. A gioire sono sostanzialmente i tifosi della Juve che hanno vinto lo scudetto, l’ennesimo, e quelli dell’Inter che hanno strappato la qualificazione Champions nell’ultima giornata. Ma a festeggiare è soprattutto l’Atalanta, anche essa per la qualificazione nella massima competizione europea guadagnata con un calcio spettacolare che ormai in Italia solo Gasperini sa fare.

Amarezza e delusione invece per Roma e Milan, entrambe in Europa League, avendo però sognato per lunghi tratti ben altro. Sorride invece la Lazio che grazie alla vittoria della Coppa Italia l’Europa League la conquista di diritto. Ma ora, basta bilanci di clubs, andiamo a vedere chi sono i giocatori più sfigati di questa stagione.

Al primo posto c’è Immobile, attaccante della Lazio, per lui quest’anno ben 8 legni

Chiesa della Fiorentina ne ha invece colpiti 7

Sul podio insieme due napoletano Callejon e Insigne con 5 legni a testa

Infine, Gomez (Atalanta) Quagliarella (Sampdoria) e Milik (Napoli) 4 legni.

Campionato eccezionale quello di Quagliarella, 4 legni per lui che se sommati ai 26 gol segnati avrebbero fatto 30. Sono ben tre, invece, gli sfigati del Napoli in questa speciale classifica, facendo quindi della squadra di Ancelotti la più sfortunata del campionato.

