C’è grande nostalgia per le cabine telefoniche in quanto esse erano il simbolo di un’epoca precedente, quando i telefoni cellulari non erano così diffusi.

In quel periodo, infatti, le persone quando erano lontane da casa potevano affidarsi solo a queste strutture per comunicare con parenti e amici.

Con i cambiamenti nella tecnologia delle comunicazioni, però, esse sono state rimosse perché hanno perso pian piano la loro utilità. Con l’avvento dei cellulari, infatti, non sono state più utilizzate.

C’è però una buona notizia per i nostalgici. Milano farà infatti da apripista a nuove cabine telefoniche del futuro, di nuova generazione.

Esse sono state presentate da Pietro Labriola che è l’Ad del Gruppo Tim. Tale presentazione è avvenuta in anteprima durante l’Italian Tech Week. Ma vediamo come saranno.

Nostalgia della vecchia telefonia pubblica

L’avvento del telefono cellulare ha avuto un impatto significativo sulla scomparsa delle cabine telefoniche.

L’aumento delle offerte telefoniche per smartphone a costi irrisori (anche di soli 2,99 euro) ha portato, poi, le persone a preferire sempre più tali strumenti per comunicare alla vecchia telefonia pubblica e per questo si è ridotta la necessità di trovare una cabina telefonica.

In più, con l’introduzione dei messaggi di testo, delle app di messaggistica e delle chiamate via Internet, le persone ora hanno più opzioni di comunicazione rispetto alle tradizionali chiamate telefoniche. E anche tale circostanza ha ridotto la dipendenza dalle cabine telefoniche per comunicazioni immediate.

E inoltre, a causa della crescente disponibilità e accessibilità dei telefoni cellulari, la domanda di cabine telefoniche è diminuita drasticamente per cui Tim ha deciso pian piano di dismetterle.

Per i nostalgici arrivano le cabine telefoniche di nuova generazione

Per chi ha nostalgia delle vecchie cabine telefoniche, arriva una buona notizia.

Queste ultime, torneranno con un design rinnovato.ha informato inoltre che saranno dei veri e propri info point per la cultura, il turismo e per avere tutte le informazioni che i comuni vorranno fornire ai cittadini come concerti in programma o eventi.

Esse si potranno usare inoltre per ricaricare gli smartphone, per i pagamenti digitali, per i ticketing ma anche per chiamare gratuitamente numeri fissi e mobili nazionali.

Si tratta di un progetto che integra il modello di Smart City promosso dalla Tim grazie alle nuove tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale, loT e il 5G.

L’Ad della Tim ha spiegato che le cabine telefoniche nate negli anni 50 diventeranno quindi degli sportelli multi servizi che renderanno così le città più sostenibili.

L’Amministratore delegato di Urban Vision ha aggiunto invece che “nello sviluppo della nuova cabina digitale Tim ci siamo basati sui principi che da sempre caratterizzano il nostro rapporto con la città”. E ancora, verranno utilizzate per: “creare valore per la comunità in termini di pubblica utilità, innovazione e sicurezza, attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate, totalmente integrate con il tessuto urbano”.

Al momento, la sperimentazione partirà a Milano in quanto verranno installate 450 postazioni e poi il progetto si estenderà anche ad altre 13 città italiane per un totale di 2500 cabine telefoniche digitali.

Riassumendo…

1. Per i vecchi nostalgici, non arriva il nuovo gettone telefonico bensì le cabine telefoniche con un look tutto nuovo

2. Queste ultime saranno digitali e di ultima generazione

3. Con esse si potranno, ad esempio, ricaricare gli smartphone o consultare gli eventi in programma nella propria città.

