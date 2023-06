Le truffe corrono anche al supermercato. Molto spesso a cadere nel tranello sono gli anziani ma non solo. Spesso queste truffe colpiscono anche adulti che pensano di aver vinto davvero un buono spesa. Da quando tutto costa di più e i rincari si fanno sentire soprattutto al supermercato, non sono poche le famiglie che cercano ogni espediente possibile per risparmiare, cercando offerte o sconti di ogni tipo. E così è facile cadere anche nel tranello dei buoni spesa. Ma di che cosa si tratta?

Come funziona il raggiro che corre via posta elettronica

La maggior parte delle volte la truffa consiste in alcuni messaggi che arrivano via email con l’annuncio di un buono spesa di un certo valore per fare la spesa in alcuni noti supermercati o discount. In realtà si tratta solo di un modo per rubare soldi e svuotare conti. Via email arrivano questi messaggi dove si promettono buoni spesa o la possibilità di vincerli e la raccomandazione di spenderli entro un certo periodo.

Spesso forniscono molte informazioni utili e per questo non è raro cade nel tranello. Invece, l’email nasconde come sempre tentativi di phishing. Quindi, cliccandoci sopra, si regalerà ai truffatori tutte le informazioni sensibili che riguardano i nostri conti o password. Ed è proprio questo l’obiettivo dei criminali. Ecco perché se si riceve una mail simile è fondamentale non cliccare mai il link e cestinare.

Infatti non esistono buoni spesa regalati a meno di non aver partecipato a qualche concorso a premi ufficiale. Quindi se dal nulla arriva una mail in cui si comunica la vincita di un buono spesa o la possibilità di ottenere un buono spesa è fondamentale diffidare e cestinare la mail.

Buoni spesa del supermercato ma non è come sembra, attenti al raggiro dei finti voucher

Spesso questi raggiri che riguardano i buoni spesa, colpiscono anziani o famiglie che non essendo avvezzi con internet e credendo di poter risparmiare soldi con gli acquisti, finiscono per cadere nella trappola.Quindi come fare per salvarsi da queste truffe? Ovviamente cestinare tutte le email o i messaggi che arrivano via sms in cui si promettono voucher spesa o la possibilità di vincere bonus di questo tipo. Non cliccare mai sui collegamenti ipertestuali, perché si rischia seriamente di perdere i dati e permettere ai criminali di entrare nei conti.

Le truffe, purtroppo, non vanno in vacanza mai e ormai colpiscono ogni ambito della vita quotidiana. Dopo la spesa, infatti, i criminali usano altri tipo di stratagemmi come il trucco del pacco in sospeso per rubare e carpire dati o le più note truffe che coinvolgono la vita reale. Quindi la nota truffa della moneta, dello specchietto o del finto avvocato. Ultimamente sta andando molto di moda anche la truffa del finto figlio figlio che invia messaggi ai genitori chiedendo soldi per delle urgenze. I messaggi vengono inviati da altri numeri di cellulare fingendo che quello del figlio non funziona. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale poi si pensa che questo tipo di truffe aumenteranno sempre di più.

