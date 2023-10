Le bufale non vanno mai in vacanza, soprattutto sul web. Stavolta si parla di bollo auto e di canone Rai, argomenti particolarmente battuti in questo periodo, soprattutto il secondo, visto che si parla di una riduzione in bolletta di 20 euro (passa da 90 a 70 euro annuali). Ad ogni modo, nessuna abolizione per le due imposte più odiate dagli italiani. Ci sono però alcune buone notizie, ossia un qualche particolare modo per evitare di pagarle.

Come non pagare il canone Rai

Ogni anno la bufala del canone Rai abolito corre sul web, L’internet è ormai pieno di questi articoli che promettono il modo per non pagare tale imposta.

In realtà, come per il bollo auto, anche quella del canone della tv di stato è una vera e propria tassa di possesso, o almeno così possiamo tradurla all’atto pratico. Ciò significa che se avete un dispositivo che permette di vedere contenuti Rai audiovisivi, allora dovrete necessariamente pagare l’abbonamento annuale. Se siete quindi in possesso di un televisore, anche se non guardate i canali Rai o addirittura non avete l’antenna, dovrete comunque versare il vostro contributo attraverso l’imposta che vi viene addebitata in bolletta. Molti credono che senza tv si può quindi evitare di pagare il canone. Bisogna però precisare che i contenuti dell’emittente di via Mazzini sono accessibili anche tramite device, quindi anche il possesso di un PC vi rende pagatori.

Ad ogni modo, se effettivamente dimostrate di non essere in possesso di apparecchi in grado di produrre i programmi della Rai, allora potrete avere l’esenzione. Sono altresì esonerati dal pagarlo gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri. Queste dunque le condizioni per evitare il pagamento dell’imposta televisiva. Il canone Rai è tornato in auge ultimamente, come detto, per la riduzione del suo costo, ma c’è chi sostiene che in futuro possa essere davvero abolito, magari privatizzando l’azienda e trasformandola quindi in un servizio pay tv a tutti gli effetti.

Bolo auto, l’altra bufala

Francamente, per quanto ci siano alcuni personaggi che stanno sostenendo tale teoria, ci sembra alquanto improbabile, almeno per il momento.

Sempre a proposito di bufale, ora ci concentriamo su quella relativa al bollo auto. Anche in questo caso si tratta di una forzatura di qualcosa che effettivamente permette di non pagare l’imposta. Sono esenti dal pagamento del bollo auto infatti coloro che acquistano un’auto elettrica. La nostra politica infatti, per incentivare il mercato di questi veicoli sostenibili, ha proposto una serie di bonus e incentivi vari. Su tutti quello dell’esenzione dal bollo auto da un minimo di tre anni, a un massimo di 5 anni. Le regioni di Lombardia e Piemonte però sono andate anche oltre, visto che promettono l’esenzione per tale imposta per tutta la durata di vita dell’auto elettrica. Come abbiamo visto, quindi, benché le notizie su canone Rai e bollo auto da non pagare siano delle classiche bufale da internet, qualche cosa di buono c’è e consiste nel fatto che effettivamente ci sono dei modi per evitare di pagare queste due imposte.

