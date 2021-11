Borghi più belli d’Italia: le 12 new entry del 2021

L’associazione Borghi più belli d’Italia, che si occupa di selezionare i paesi ricchi d’arte e di storia, ha aggiunto alla sua lista 12 nuovi borghi in questo 2021, raggiungendo così quota 325 comuni. Tra le new entry ci sono luoghi famosissimi anche all’estero, entrati a far parte del prestigioso circuito soltanto da quest’anno, e altre mete sconosciute alla massa. Curiosi di conoscere quali sono i nuovi borghi più belli d’Italia del 2021?

La lista dei 12 nuovi paesi scelti dall’associazione Borghi più belli d’Italia

Alberobello (provincia di Bari)

Bellano (provincia di Lecco)

Buccheri (provincia di Siracusa)

Calascibetta (provincia di Enna)

Campiglia Marittima (provincia di Livorno)

Castelnuovo di Porto (provincia di Roma)

Crecchio (provincia di Chieti)

La Maddalena (provincia di Sassari)

Luserna (provincia di Trento)

Nocera Umbra (provincia di Perugia)

Petritoli (provincia di Fermo)

Pieve Tesino (provincia di Trento).

Tra i più noti Alberobello e non solo

I dodici paesi più conosciuti sono senz’altro Alberobello, in Puglia, e La Maddalena, in Sardegna. Alberobello è una località famosa in tutto il mondo grazie ai suoi trulli, le caratteristiche abitazioni in pietra calcarea del territorio locale. La Maddalena invece fino ad oggi era più nota per le sue bellissime acque e per un contesto naturale mozzafiato, d’ora in avanti però potrà vantarsi anche di far parte della lista dei Borghi più belli d’Italia grazie al suo centro storico.

E se la Sardegna batte un colpo, la Sicilia ne batte due con Buccheri e Calascibetta, due deliziosi piccoli borghi che illuminano rispettivamente le province di Siracusa il primo ed Enna il secondo. Nel Centro Italia, che accoglie molti dei comuni insigniti del vessillo dell’associazione Borghi più belli d’Italia, si contano gli ingressi dei borghi di Crecchio (Abruzzo), Castelnuovo di Porto (Lazio), Petritoli (Marche), Campiglia Marittima (Toscana) e Nocera Umbra (Umbria).

Al Nord, infine, le due new entry dei Borghi più belli d’Italia sono Pieve Tosino (Trentino) e Bellano, paese che si affaccia sul lago di Como nella provincia di Lecco.

