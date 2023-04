Ecco i borghi che ti pagano se ci vai ad abitare

Sempre più spesso si sente parlare di case a 1 euro o borghi che per riqualificarsi pagano addirittura le persone per abitarci. In Italia è pieno di piccole realtà che rischiano lo spopolamento. Sono spesso piccoli borghi con poche centinaia di abitanti, spesso localizzati in zone scomode, lontani dai centri abitati ma con una grandissima qualità: aria buona e qualità della vita molto più tranquilla. Nonostante tutto, i giovani preferiscono trasferirsi nelle città o nei centri più grandi e questi posti rischiano di rimanere deserti. Ultimamente con il boom del lavoro da remoto e l’insofferenza verso stili di vita frenetici, anche per via dei costi altissimi per vivere in alcune città, molti di questi borghi hanno ripreso a vivere grazie a persone che hanno deciso di cambiare vita e trasferirsi.

Ecco i borghi che ti pagano se ti trasferisci

Tutto ciò è possibile anche grazie a degli incentivi offerti a chi sceglie di trasferirsi in questi posti. In Emilia Romagna, ad esempio, è confermato un bonus a fondo perduto per chi decide di trasferirsi in piccoli comuni di montagna, acquistare o ristrutturare casa e ottenere la residenza.

Per i giovani che hanno meno di 40 anni che dimostrano di lavorare in Emilia Romagna, si prevede un bonus fino a 30mila euro. Anche in Veneto, la regione ha selezionato 465 comuni per cui si offrono fino a 40mila euro di bonus per trasferirsi.

Il Piemonte, ugualmente, vuole provare a ripopolare alcune zone che rischiano lo svuotamento, soprattutto nelle aree montane, e punta ad offrire fino a 40mila euro. Nel 2022 l’iniziativa ha avuto successo e sono stati erogati fino a 10 milioni di euro.

Alcuni pagano chi apre un’attività economica

In Calabria, invece, alcuni comuni come quelli di Santa Severina, Samo e Bova, offrono fino a 28mila euro per chi sceglie di aprire un’attività.

Stessa cosa per il borgo pugliese di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, dove il Comune offre fino a 5mila euro per aiutare chi vuole ad aprire un’attività economica.

A Candela, invece, si offrono 800 euro per i single che vogliono trasferirsi, 1200 euro per le coppie e 1800 euro per le famiglie. E poi c’è il caso della Sardegna, che se in estate vive un periodo d’oro, ha bisogno di nuova linfa per il resto dell’anno. Si offrono dei bonus a fondo perduto fino a 15mila euro per chi decida di acquistare o ristrutturare la prima casa e prendere la residenza. Insomma, chi vuole cambiare vita ha tutte le occasioni per farlo, sopratutto se vuole ripartire da piccole realtà pronte a pagare.