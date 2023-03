Musica a metà prezzo per tutti gli universitari con il “Bonus Spotify Student”

Il colosso della musica streaming ha lanciato un’interessante offerta che sa tanto di agevolazione. Stiamo parlando del bonus Spotify Student, ossia la possibilità di abbonarsi alla piattaforma della sturtup svedese a metà prezzo. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può accedervi.

Bonus Spotify Student, cos’è?

È difficile trovare un internauta che non abbia un account Spotify. La piattaforma scandinava è ormai un vero e proprio colosso dello streaming musicale. Tra i più giovani ascoltare musica con il catalogo offerto dall’azienda è un must, anche perché la piattaforma offre anche la possibilità di accedervi gratuitamente. Purtroppo, però, gli utenti free sanno benissimo che l’ascolto in questa modalità ha tantissimi contro e pochissimi pro. Tra questi ultimi c’è la possibilità di ascoltare musica da dispositivi fissi, ossia computer. In questo modo si ha una scelta estremamente ampia dei contenuti e si può in pratica accedere a qualsiasi brano, proprio come fosse un normale account premium. L’unica differenza è la presenza degli spot tra un brano e l’altro.

Per quanto riguarda i contro, invece, chi ascolta musica da smartphone (e sostanzialmente gli utenti di queste piattaforme streaming vogliono fare soprattutto questo) è fortemente bloccato da tutta una serie di limitazioni. Innanzitutto, non ci sono skip per passare ad altri brani, e come se non bastasse solitamente il più delle volte non si può scegliere nemmeno che canzone ascoltare, ma la piattaforma ne propone una simile (cioè attinente a quel genere richiesto). Insomma, per mobile l’abbonamento è fondamentale e il suo costo è di 9,99 euro al mese. La buona notizia, però, è che ora alcuni utenti potranno pagare la metà grazie appunto al Bonus Spotify Student, la trovata pensata dall’azienda per invitare i giovani a passare al premium.

Chi può accedere al nuovo piano?

La trovata lanciata dalla piattaforma è in pratica una copia di quella già lanciata da Amazon, la quale si chiama appunto Amazon Prime Student. Anche il servizio di Bezos ha infatti pensato di ridurre i costi del proprio abbonamento (il Prime comprende anche spedizioni gratis, film e altro ancora, oltre che Music). Ad ogni buon conto, chi può accedere a questa speciale agevolazione che permette di ascoltare musica senza limitazioni a soli 4,99 euro al mese e con i primi 30 giorni gratis? Il bonus è disponibile solo per gli studenti universitari.

L’azienda non ha rilasciato una lista di atenei accreditati, ma al momento dell’iscrizione si potrà aggiungere il proprio e scoprire se è idoneo per ricevere il bonus. Tutte le più importanti università del nostro paese sono comunque incluse nel progetto. Per farlo basterà compilare tutti i campi dopo aver effettuato il login: nome e cognome (identici a quelli registrati per l’ateneo), e indirizzo e-mail; e poi nazione in cui frequentate l’università, e nome dell’istituto. La piattaforma si prenderà un po’ di tempo per verificare i dati, dopodiché vi comunicherà se ha accettato. In tal caso, potrete ascoltare musica senza limiti a metà prezzo.