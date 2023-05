Bologna da bere (e da mangiare): le migliori birrerie dove passare una serata senza svuotare il portafoglio

“Bologna adesso voltati, mi fai commuovere, lo sai che esagero con le parole…” cantava Samuele Bersani. Tale città è infatti molto amata da tutti, soprattutto dai giovani, perché è bella, è accogliente e ha un’antica tradizione birraria. Ci sono birrerie per tutti i gusti, anche economiche dove si possono gustare pinte artigianali ghiacciate senza dover spendere troppo.

Come tutti sapranno la storia della birra è lunga secoli e in Europa la tradizione è stata portata avanti soprattutto dai paesi nordici. Negli ultimi anni, però, anche nel nostro paese è scoppiata la mania per le birre artigianali tanto che in pochissimo tempo da Nord a Sud sono sorte tante birrerie. Ovviamente esse non potevano mancare a Bologna.

Ecco quali sono le migliori dove si potranno assaporare insieme a una pinta anche stuzzichini e piatti tipici della zona.

Birra Cerqua

Tra le migliori birrerie economiche di Bologna c’è Birra Cerqua che si trova nel quartiere di Santo Stefano vicino alla Basilica.

In questo posto è possibile trovare una vasta selezione di birre prodotte proprio dalla fabbrica Cerqua che si trova a pochi chilometri da Bologna.

Tra le preferite di tutti, ci sono sicuramente la Isabel che è una birra chiara, profumata e beverina e la desert Sun che è quella tipica per l’estate. È nata infatti nei giorni di luglio, quelli in cui fa molto caldo tanto che sembra di stare in un deserto. Si tratta di una bionda profumata e leggera nella gradazione.

L’elenco è lungo ma si possono scegliere in base alla suddivisione in tre linee: classica, stagionale e sperimentale. Qui la birra può essere accompagnata da taglieri di salumi, formaggi, spicchi di pizza fritta, carne alla brace e dolci fatti in casa.

Osteria del Sole

Una consumazione, in media, costa 10 euro.

In via Pratello, invece, nel cuore di Bologna c’è tra le migliori birrerie economiche l’Osteria del Sole. Si tratta di un locale tra i più antichi della città (nato nel 1465) dove si possono gustare birre alla spina ma anche in bottiglia come la Menabrea e la Poretti. La particolarità di questo luogo è che non serve cibo ma lo si può portare o acquistare nei negozi limitrofi. In questo modo si potrà scegliere come meglio accompagnare la propria pinta. Il prezzo medio della consumazione è di 5 euro.

Beer for Bunnies

Infine, tra le migliori birrerie economiche di Bologna c’è Beer for Bunnies che si trova nel quartiere di Saragozza, vicino allo stadio Dall’Ara. I prezzi delle birre più disparate in questo beershop sono ottimi, sia per quella alla spina che per quella in bottiglia. In più è possibile acquistarne anche da asporto oppure ordinarle online sul sito ufficiale. È di 7 euro, invece, il prezzo medio della consumazione.

“Senza ombra di dubbio la più grande invenzione nella storia del genere umano è la birra. Oh, vi garantisco che la ruota è stata anche una bella invenzione, ma la ruota non si accompagna altrettanto bene con la pizza.” Parole sante quelle di Dave Barry.

[email protected]