Bollettino Covid in Italia, altri 100 ricoverati, il tasso di positività sale al 3,4%

Salgono ancora i contagi ne nuovo bollettino del Covid in Italia, sono 7230 i nuovi positivi, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore ammontano a 27. Sale ancora il tasso di positività, ora al 3,4%, mentre i nuovi ricoveri sono 100, terapia intensiva +8. Passiamo ai dati regionali.

Bollettino Covid in Italia

Lombardia 856.003: +793 casi (ieri +806) con 35.340 tamponi

Veneto 439.856: +888 casi (ieri +779) con 36.794 tamponi

Campania 433.161: +670 casi (ieri +496) con 14.039 tamponi

Emilia-Romagna 397.005: +669 casi (ieri +495) con 20.504 tamponi

Piemonte 366.821: +259 casi (ieri +257) con 15.929 tamponi

Lazio 361.014: +544 casi (ieri +513), il dato dei tamponi non è fornito*

Puglia 256.947: +243 casi (ieri +236) con 10.492 tamponi

Toscana 254.983: +765 casi (ieri +765) con 13.787 tamponi

Sicilia 246.251: +831 casi (ieri +808) con 21.921 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 108.442: +111 casi (ieri +94) con 5.696 tamponi

Marche 106.286: +197 casi (ieri +211) con 2.863 tamponi

Liguria 105.942: +169 casi (ieri +152) con 6.882 tamponi

Abruzzo 76.594: +123 casi (ieri +126) con 6.362 tamponi

P. A. Bolzano 73.891: +21 casi (ieri +28) con 3.506 tamponi

Calabria 71.586: +164 casi (ieri +151) con 2.735 tamponi

Sardegna 63.625: +522 casi (ieri +350) con 6.706 tamponi

Umbria 58.860: +147 casi (ieri +187) con 4.686 tamponi

P. A. Trento 46.528: +33 casi (ieri +29) con 2.135 tamponi

Basilicata 27.610: +63 casi (ieri +50) con 1.147 tamponi

Molise 13.962: +5 casi (ieri +15) con 344 tamponi

Valle d’Aosta 11.821: +13 casi (ieri +9) con 359 tamponi

Bollettino Covid, decessi regione per regione

Lombardia 33.835: +1 decesso (ieri +4)

Veneto 11.645: +1 decesso (ieri +1)

Campania 7.604: +1** decesso (ieri +2)

Emilia-Romagna 13.286: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Piemonte 11.700: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Lazio 8.416: +6 decessi (ieri +1)

Puglia 6.671: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Toscana 6.924: +3 decessi (ieri +2)

Sicilia 6.067: +5 decessi (ieri +6)

Friuli-Venezia Giulia 3.790: nessun nuovo decesso dal 29 luglio

Marche 3.040: +1 decesso (sono si avevano decessi dal 22 luglio)

Liguria 4.366: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Abruzzo 2.515: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

P. A. Bolzano 1.184: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

Calabria 1.265: +5*** decessi (ieri +3)

Sardegna 1.510: +4 decessi (ieri +1)

Umbria 1.424: nessun nuovo decesso dal 10 luglio

P.

A. Trento 1.363: nessun nuovo decesso dal 6 luglio

Basilicata 592: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Molise 492: nessun nuovo decesso dal 3 luglio

Valle d'Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 14 luglio

