Boldi augura la morte alla Meloni, ma è una gaffe involontaria che scatena ilarità

C’è da sganasciarsi dalle risate con il comico e attore milanese, ma stavolta l’ironia è del tutto involontaria, e forse proprio per questo ancora più divertente. Boldi fa gli auguri alla Meloni dopo la morte di Berlusconi. “E adesso tocca a te”, scrive sotto al post di Twitter della premier. Cosa avrà voluto dire?

La morte di Berlusconi

Sono giornate di cordoglio per tutto il paese. Proprio oggi, mercoledì 14 giugno, ci sono i funerali del Cavaliere ed è stato decretato il lutto nazionale. Il decesso di Berlusconi è avvenuto lunedì mattina, e a distanza di due giorni non si contano le parole di commiato da parte di tutta la nazione. Dai politici agli uomini di spettacolo e di sport che hanno lavorato con l’ex premier e leader di Forza Italia, tutti hanno espresso il loro ultimo saluto a uno dei più grandi personaggi della storia italiana degli ultimi 60 anni, nel bene e nel male. Naturalmente, non poteva mancare il saluto di Giorgia Meloni. Su Twitter la premier e leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato il suo addio a Silvio con un video della durata di circa 40 secondi nel quale dice:

“Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui abbiamo combattuto, vinto e perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio Silvio”.

Poche parole ma ben congegnate.

Boldi, augurio equivoco

Le parole dellaricordano la sua missione politica, la stessa che sostanzialmente aveva intrapreso con Berlusconi, del resto facevano parte della medesima coalizione di centrodestra. E in un certo senso rappresentano un vero e proprio passaggio di consegna, visto che almeno per quanto riguarda la popolarità, la nuova premier sta godendo di sondaggi altamente favorevoli da parte dell’elettorato.

È proprio in questa ottica che andava interpretato il commento di Massimo Boldi, attore comico che con De Sica ha dato vita al fenomeno dei cinepanettoni, in tutto e per tutto figlio di un berlusconismo emigrato al cinema attraverso De Laurentiis. Insomma, ricapitolando… La Meloni pubblica un tweet sulla morte di Berlusconi. E soldi cosa fa? Commenta il post con la frase lapidaria “E adesso tocca a te”. Come interpretare tale augurio? Ovviamente, il web si è scatenato verso un’unica direzione interpretando la frase di Boldi come se volesse augurare la morte alla premier. Non c’è che dire… siamo alla commedia degli equivoci, più che dalla parte dei cinepanettoni, e con questa gaffe è Boldi è riuscito senza dubbio a strappare più di una risata agli italiani.

Ovviamente, come dicevamo, l’augurio di Boldi era riferito proprio al passaggio di consegna sopracitato, ossia che ora è la Meloni che dovrà ereditare l’immagine di Silvio, portando gli italiani verso una nuova e più fortunata era. Lo stesso Boldi, dopo il polverone scatenatosi sul web, deve essersi accorto della sua gaffe e ha rimosso il suo commento. Nel frattempo, però, tanti internauti avevano già fatto lo screenshot della frase, facendola diventare virale. Strano però che nessuno si sia accorto che intanto la Meloni aveva lasciato una didascalia alquanto singolare in cima al suo tweet: “A Dio”, invece di scrivere “addio”. Un arcaismo che francamente sembra alquanto forzato. O forse anche il tweet della Meloni è da interpretare? Un messaggio a Dio? Il dio Silvio? Misteri della politica.

Riassumendo…