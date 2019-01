Blocco traffico a Milano da oggi 30 gennaio: quali auto potranno circolare e divieti

Inizia un nuovo blocco del traffico a Milano da oggi 30 gennaio. La decisione è stata presa dopo che per 8 giorni consecutivi i livelli Pm10 hanno superato la soglia dei 50 microgrammi per metrocubo. Da oggi, dunque, scattano i divieti nel capoluogo meneghino, divieti che vanno ad aggiungersi all’allerta neve e maltempo in città.

Chi potrà circolare e chi no

Il 28 gennaio era stato registrato un livello di 51.9 che ha portato la regione a decidere di far scattare il blocco delle auto da oggi rispettando il Protocollo Aria, grazie dell’accordo fra le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). A non poter circolare sono le auto diesel fino alla classe 4 compresa dalle ore 8,30 alle ore 18,30 tutti i giorni, anche sabato e domenica. I veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3, invece, non potranno circolare dalle 8,30 alle 12,30.

Ricordiamo che a Milano sarà attiva anche la ormai nota Area B come potete leggere nell’articolo Area B a Milano, dal 25 febbraio stop auto inquinanti: come funziona e veicoli interessati

Comuni interessati

Il blocco delle auto è attivo non soltanto a Milano città ma anche in alcuni comuni dell’hinterland tra cui Corsico, Abbiategrasso, Cinisello, Pero, Paderno Dugnano, Cernusco sul Naviglio, Rozzano, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Bollate,Legnano, San Donato, Segrate, Canegrate.

Il blocco del traffico resterà attivo fino a quando i livelli di Pm10 non torneranno alla soglia normale per 2 giorni consecutivi. Oltre al blocco delle auto saranno vietati falò, barbecue, sistemi di riscaldamento a legna e stufe che hanno la classe energetica inferiore a 3 stelle. Nelle abitazioni non bisognerà superare la temperatura di 19 gradi.

Allerta neve

E mentre scatta il blocco delle auto a Milano è partita anche l’allerta meteo in città per il rischio neve. Per l’occasione è stato attivato il Centro Operativo Comunale mentre l’Amsa è pronta ad intervenire con mezzi spargisale nel caso di nevicate per rendere più agevole la circolazione. Considerando il blocco delle auto e il pericolo neve, dunque, si consiglia di fare affidamento ai mezzi pubblici.

