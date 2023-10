La stagione autunnale sulla carta è iniziata da un pò ma di fatto le temperature stentano a scendere come dovrebbero. Nonostante tutto, l’autunno fa rima con le misure anti smog che le città mettono in atto per limitare l’inquinamento. Uno dei motivi per cui le temperature sono così cambiate negli ultimi anni è legato proprio a questo tarlo. Alcune città del Nord Italia, in particolare, hanno già attivato dei limiti per la circolazione dai primi di ottobre. Limiti che potrebbero anche cambiare in base al superamento o meno del Pm10.

Blocco auto diesel Euro 4 ed Euro 5: ecco dove scatta il divieto

Vediamo quali sono quelle dove è scattato il blocco auto.

In Lombardia, una delle regioni che paga di più il problema dell’inquinamento, le limitazioni sono valide praticamente tutto l’anno. Dal 1 ottobre sono valide le nuove regole per l’Area C e B. I limiti sono riferiti alle auto a benzina Euro 0 e 1 e alle auto diesel Euro 0,1,2 e 3. Per quanto riguarda i blocchi stagionali per i diesel euro 4, questi si applicano dal lunedì al venerdì, tranne i festivi infrasettimanali dalle ore 8,30 alle 19,30 tra il 1 ottobre e il 31 marzo. I nuovi limiti sono in vigore in 209 comuni di Fascia 1 e nei comuni che hanno più di 30mila abitanti in Faccia 2 come Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

In Piemonte, dopo la questione legata al blocco delle auto diesel euro 5, i divieti di circolazione sono validi per gli Euro 0 adibiti al trasporto merci, per i veicoli Euro 1 ed Euro 2 alimentati a benzina e diesel e per quelli Euro 0 ed Euro 1 alimentati a Gpl e metano valgono tutti i giorni, festivi inclusi. In più dal 15 settembre fino al 15 aprile sono in vigore anche i limiti per le auto diesel Euro 3 ed Euro 4 adibite al trasporto di persone di categoria M1, M2, M3 e quelle adibite al trasporto merci N1, N2, N3.

I limiti sono validi dalle 8 alle 19 da lunedì a venerdì.

Sempre in Piemonte, in caso di superamento del limite di Pm10 possono scattare altri limiti tra cui: il blocco totale alla circolazione per i diesel Euro 3 ed Euro 4 e Euro 5 dalle 8 alle 19 in caso di allerta arancione. Per i veicoli merci Euro 5, invece possono scattare nel caso di allerta rossa.

Piano anti smog in Veneto, Emilia Romagna e in Lazio

In Veneto il piano anti smog prevede alcune misure e stati di allerta: verde, giallo e rosso in base ai risultati dei controlli effettuati dall’Arpa. Basta anche un’allerta minore per far partire il blocco alle auto diesel euro 4. I periodi indicati vanno dal 2 ottobre al 16 dicembre e dall’ 8 gennaio al 30 aprile 2024. In più anche i residenti in Veneto possono ora usare il sistema Move-In.

In Emilia Romagna dal 1 ottobre al 30 aprile 2024 è scattato il blocco per le auto diesel Euro 4 dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18,30. Durante le domeniche ecologiche saranno vietate anche le auto Euro 5. Infine, in Lazio i limiti partiranno dal 1 novembre al 31 marzo e riguardano i veicolo Euro 4 dalle 7.30 alle 20.30, i veicoli commerciali diesel N1, N2, N3 e i ciclomotori diesel Euro 2 ed Euro 3. Dal 2024 i divieti scatteranno anche per i diesel euro 5.

Riassumendo