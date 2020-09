Blocco auto diesel Euro 4: cosa cambia dal 1 gennaio 2021

Dal 1 gennaio 2021 scatta il blocco diesel Euro 4 in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Sono pronte nuove misure anti-smog per i veicoli inquinanti. Vediamo che cosa cambierà e il motivo dello slittamento.

Blocco auto diesel Euro 4 dal 2021

E’ slittato dal 1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021 il blocco del diesel in alcune regioni del Nord. A causa della pandemia da coronavirus è stato deciso di far slittare la data di avvio per le nuove misure. Le Regioni interessate si sono accordate per lo slittamento a gennaio. Chi possiede un veicolo Euro 4 potrà quindi circolare fino a gennaio ma nel frattempo arriveranno misure per limitare l’emissione di Co2.

Nella Regione Lombardia per ridurre l’inquinamento è stato incentivato lo smart working e si è anche deciso di introdurre dei bonus per sostituire gli impianti di riscaldamento a biomasse per merito di un contributo regionale. Ovviamente per quanto riguarda le limitazioni al traffico già esistenti, queste rimangono in vigore mentre dal 1 gennaio 2021 scatterà il divieto di circolazione delle auto diesel euro 4 nei Comuni della Fascia 1 e in quelli con popolazione superiore a 30mila abitanti Fascia 2. Sempre da questa data sarà vietato circolare per i veicoli Euro 1 benzina nei Comuni Fascia 1 e 2.

I nuovi progetti per contenere l’inquinamento

Come ha comunicato l’assessore lombardo al clima Raffaele Cattaneo:“Bisogna ragionare sugli impianti di riscaldamento, saranno introdotti incentivi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a biomasse più inquinanti e l’inserimento dello smartworking come misura di limitazione temporanea. In Lombardia la scatola nera ‘antismog’ lanciata dalla Regione sta funzionando. La deroga chilometrica che rappresenta un’alternativa effettiva al blocco totale. A un anno dall’avvio del progetto il totale delle adesioni si attesta a 14 mila veicoli, il 79% dei quali sono euro 3 diesel, il 14% per gli euro 2 diesel e il restante 7% suddiviso tra Euro 1 diesel, Euro 0 benzina e diesel”.

