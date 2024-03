l’ultimo Bitcoin verrà coniato nel 2140Dal 4 marzo la criptovaluta più famosa al mondo ha ottenuto un altro grande successo, grazie al rialzo di 5,5 punti percentuali. Quanto vale oggi il Bitcoin? Ebbene, udite udite la risposta è da capogiro, ben 65.000 dollari (59.850 euro), valore che lo porta a un soffio dal suo record raggiunto nel 2021 quando arrivò a 68.999,99 dollari.

Un anno da sogno

È un annata davvero da record questa per il Bitcoin, visto che nel 2024 ha ottenuto il 50%. Si tratta di una ripresa importante, visto che arriva dopo due anni non certo esaltanti per il re delle criptomonete.

La spinta è arrivata grazie agli Est spot, e il valore complessivo di tutte le monete in questione è arrivato a 2 miliardi di miliardi di dollari. La Sec (Securities and Exchange Commission) ha approvato gli exchange-traded fund correlati al prezzo spot della criptovaluta, operazione che ha praticamente moltiplicati gli investimenti. Ma non è tutto, visto che la spinta è arrivata anche grazie ai tagli del costo di denaro operato dalla. I tassi bassi hanno infatti convinto gli investitori a osare di più, ed ecco un’altra motivazione che giustifica questo nuovo exploit.

Insomma, il mercato delle criptovalute ha potuto giovarsi di questi fattori e sulla questione è intervenuto anche Markus Thielen, responsabile della ricerca della casa di analisi di criptovalute 10x Research a Singapore:

“I flussi non si stanno esaurendo, in quanto gli investitori si sentono più fiduciosi quando il prezzo sembra salire. In un mondo in cui il Nasdaq sta facendo nuovi massimi storici, la criptovaluta sta per ottenere buone performance, in quanto il Bitcoin rimane un proxy tecnologico ad alta volatilità e un termometro della liquidità”.

Bitcoin, dall’evento al mining

Cosa vuol dire fare minino di Bitcoin? Il termine minare indica l’utilizzo di sofisticati algoritmi per generare questo genere di monete, appunto le cosiddette cripto.

I punti chiave…

lo scorso 4 marzo il Bitcoin ha raggiunto il valore a 65 mila dollari;

il record assoluto è stato raggiunto nel 2021 con 68.999,99 dollari;

secondo le previsioni l’ultimo Bitcoin verrà coniato nel 2140.

Per farlo è necessario avere a disposizione computer particolarmente performanti e software molto sofisticati, i quali sono in grado di operare complesse operazioni di calcolo. Per quanto riguarda i Bitcoin, la produzione totale sarà pari a 21 milioni di pezzi. Al momento ne sono già stati coniati 19 milioni. Se non dovessero esserci modifiche nel protocollo, l’ultimo Bitcoin sarà coniato nel 2140. Interessante approfondire anche quello che è invece l’evento, ossia quel fenomeno che ogni 4 anni diminuisce l’offerta perché viene dimezzata la ricompensa per chi estrae criptomonete. Il 17 aprile prossimo è previsto il prossimo evento di questo tipo.