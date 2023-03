Biodiesel Eni nelle stazioni di servizio, ecco come trovarlo

Finalmente è arrivato, il suo nome è HVOlution, ed è il primo biodiesel Eni prodotto esclusivamente con materie prime vegetali di scarto e olii non edibili. È presente già in 50 stazioni di servizio nel nostro paese, ma come trovarlo? Scopriamolo insieme.

Biodiesel Eni, arriva HVOlution

Sono ben 50 le stazioni che presentano questa novità, ma a marzo lo troveremo complessivamente in 150 punti vendita. Il prodotto nasce grazie alla tecnologia Ecofining, invenzione della stessa Eni nata grazie alla sua volontà di trasformare nel 2014 gli impianti di Venezia e Gela in bioraffinerie. Tale tecnologia premette di produrre biocarburante HVO (acronimo che sta per Hydrotreated Vegetable Oil, cioè olio vegetale idrogenato) attraverso il trattamento di trattare materie prime vegetali di scarto e olii non edibili. Prima di finire in commercio, il prodotto è stato testato da diversi clienti della società per il movimento di mezzi aeroportuali e di veicoli commerciali della logistica.

È interessante comunque notare che una piccola parte di questo biocarburante è stata già utilizzata da tanti italiani, visto che dal 2016 rappresenta il 15% del carburante Eni Diesel+. Ma qual è lo scopo di questo nuovo prodotto? Il suo obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 tra il 60% e il 90%. Se vi state chiedendo se la vostra auto è compatibile con il biodiesel Eni, basta consultare il libretto di manutenzione del veicolo al fine di verificare l’adattabilità con il proprio motore.

Come trovare le stazioni di servizio?

Il codice prodotto che dovete trovare è EN 15940 (XTL). Ad ogni modo, la compatibilità dovrebbe essere garantita dai nuovi turbodiesel di marca Volkswagen, e dai nuovi diesel di Stellantis.

Come abbiamo visto, si tratta di un carburante che presenta caratteristiche decisamente positive per l’ambiente, vista la massiccia riduzione di emissioni di CO2 che si prefigge di operare. Per quanto riguarda il prezzo, naturalmente questo varierà da stazione a stazione. In quella di Rieti, ad esempio, lo possiamo trovare a 1,914 euro/litro, lo stesso del Diesel+. In generale, comunque, i prezzi non dovrebbero essere troppo differenti dal Diesel+. Ma quali sono, appunto, le stazioni che presentano il biodiesel Eni? Per scoprirle tutte basta consultare il sito Eni Station Finder.

Su questa piattaforma sarà appunto possibile utilizzare i filtri per effettuare le proprie ricerche in base a parole chiave mirate. Nello specifico, basterà digitare nel campo di ricerca la parola HVOlution. Il localizzatore automatico presente sul vostro smartphone vi fornirà le stazioni di servizio più vicine alla vostra zona.