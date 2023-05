Biciclette volanti, hanno autonomia di 20 minuti, ecco quanto costano

Diciamolo subito, questi Jetson One non sono per tutti, ma solo per i più facoltosi economicamente. Le biciclette volanti sono comunque ormai una realtà, anche se c’è da fare un bel po’ di precisazioni. Innanzitutto, l’estetica, ma particolarmente importante anche l’autonomia. Procediamo per ordine.

Una monoposto per volare

Più che una vera e propria bicicletta, sembra un drone gigante. Se infatti la mente vi fa viaggiare alla mitica scena di E.T. con il piccolo protagonista che, in sella alla sua bici, sfreccia davanti alla Luna, allora siete molto lontani. Esteticamente infatti questi Jetson One non ha davvero nulla a che fare con le biciclette, ma naturalmente chiamarle in questo modo attira molto di più le persone, rispetto a drone per passeggero. Ciò detto, andiamo a conoscere meglio questa nuova trovata che in realtà è già in vendita da diversi mesi.

Entriamo finalmente nel dettaglio: Jetson One è il primo veicolo elettrico a mezz’aria pensato per gli spostamenti brevi. A quanto pare per guidarlo non c’è nemmeno bisogno di una particolare patente. Il veicolo usa solo 86 kg ed è in bona sostanza un aereo elettrico ad atterraggio e decollo verticale. La sua struttura è pieghevole ed è dotato di un singolo posto a sedere. Il primo prototipo è datato 2018, ma per completare l’opera è stato necessario effettuare una serie di test al fine di rendere il veicolo il più sicuro possibile. Come dicevamo, da diversi mesi Jetson One è già in vendita, ossia è possibile preordinarlo, e in poco tempo sono arrivati ben 3000 preordini.

La startup svedese

Se siete interessati dovrete aspettare le ultime settimane del 2023 per la nuova trance di preorder.

La bicicletta volante è opera della startup svedese Jetson.

Come si guida Jetson One?

I creatori sono Tomasz Patan e Peter Ternstrom. L’obiettivo dell’azienda è quello di rivoluzionare la mobilità (hanno davvero questi grandi problemi di traffico in Svezia? Forse non sono mai stati in Italia). Come dicevamo, i test sono durati tanti anni, essendo il prototipo del 2018, ma una piccola grande curiosità lega la startup svedese al nostro paese. L’ultimo test per la messa a punto di Jetson One è stato fatto proprio da noi, precisamente ad Arezzo. Ad ogni modo, lo scopo è chiaro: rendere percorribile anche il cielo, proprio come Doc in Ritorno al Futuro parte seconda.

La bicicletta volante è dotata di un joystick all’interno, il quale permette al conducente di pilotare e direzionare il veicolo. C’è poi una leva che consente di regolare la velocità, mentre a dei pedali da spingere. Altra mi,protante caratteristica del veicolo è la presenza della tecnologia LIDAR, la quale consente di mappare il percorso tramite degli appositi laser, così da segnalare eventuali ostacoli sull’itinerario.

Biciclette volanti, quanto costano?

Siete pronti per il grande salto? Forse è meglio allacciarsi per bene le cinture, del resto si decolla. Scherzi a parte, la Jetson One non è per tutti, il costo è infatti di ben 80 mila euro. Si tratta di una spesa davvero proibitiva, cosa che fa di questo veicolo un prodotto estremamente elitario. Se pensate però che un prezzo del genere abbia scoraggiato gli interessati, vi sbagliate di grosso. Come abbiamo detto 3000 biciclette volanti sono andate già a ruba durante il primo preorder. Se siete interessati, il sito permette di prenotare il prodotto con un anticipo di 20 mila euro. Ad ogni buon conto, per ora l’autonomia è quella che maggiormente lascia a desiderare, visto che la batteria a litio consente una durata di soli 20 minuti. La velocità raggiunta dal velivolo comunque è ragguardevole, ben 100 km orari.