Bianca Berlinguer lascia la Rai, quanto ha guadagnato e cosa farà ora?

Un altro colpo di scena in casa Rai, altro volto storico della tv di Stato lascia la rete per approdare in altri lidi. Stiamo parlando di Bianca Berlinguer. La giornalista ha deciso di dimettersi e continuare la sua missione editoriale altrove. Ma quanto ha guadagnato durante i sui 30 anni di lavoro in Rai?

Colpo di scena o divorzio annunciato?

Il parere degli italiani si divide tra chi è rimasto di stucco e chi invece se lo aspettava. Quello di Bianca Berlinguer che lascia la Rai non è un caso isolato. La giornalista infatti ha fatto ma medesima scelta di altri illustri volti noti della tv di viale Mazzini. Ricordiamo infatti che quest’anno hanno deciso di abbandonare la rete statale anche Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini e Serena Bortone, giusto per citarne alcuni, i più noti. È un caso che le dimissioni siano arrivate in concomitanza con il nuovo Governo Meloni? Secondo i più maliziosi, assolutamente no. Scelta politica, quindi.

Ora l’emittente televisiva, con i tre canali principali a fare sempre da porta bandiera, si ritrova a dover affrontare una vera e propria rivoluzione, soprattutto da un punto di vista dell’informazione.

Con l’addio di Bianca Berlinguer, infatti, assistiamo all’ennesimo ribaltone, e ora anche il volto di Rai 3 rischia di essere completamente trasformato, almeno per quanto appunto riguarda il palinsesto dell’informazione sociale e politica. Difficile, come dicevamo, non pensare che ci sia proprio una scelta ideologica dietro tale decisione, anche per le tante similitudini con gli altri illustri colleghi. Ma dove andrà Bianca Berlinguer dopo aver abbandonato la tv di stato? Probabilmente non lo avrebbe mai detto nemmeno lei, almeno fino a qualche tempo fa. Ebbene, la sua scelta è ricaduta proprio su Mediaset, la rete televisiva del tanto divisivo Berlusconi (che però non c’è più).

Bianca Berlinguer, quanto ha guadagnato in Rai?

Dopo le polemiche sullo stipendio di Fazio, non possiamo non fare lo stesso discorso anche per la giornalista di Rai 3 (anzi, meglio dire ex giornalista del suddetto canale). Come dicevamo, il suo addio era nell’aria, e ci si aspettava un annuncio ufficiale proprio durante la puntata del 27 giugno, ultima di questa stagione. L’annuncio invece è arrivato qualche giorno dopo, e nel frattempo la Rai ha provato a convincere la famosa giornalista. Nulla di fatto, la Berlinguer lascia viale Mazzini per andare a Mediaset. Ma quanto ha guadagnato con la Rai? secondo i dati consultabili direttamente sul sito della Rai, nella sezione Corporate, la giornalista dal 2021 ha guadagnato 240.000 euro lordi all’anno, ovvero 20.000 euro al mese.

Si tratta di una cifra importante che la colloca al primo posto tra le giornaliste più pagati d’Italia insieme all’AD Carlo Fuertes. In realtà, come sappiamo, Fazio guadagnava di più, ma ciò è dovuto al fatto che loro rientrano anche nella categoria “artisti”, mentre per i giornalisti il tetto massimo cui possono aspirare è appunto di 240 mila euro l’anno. Quando invece era direttrice del TG percepiva 280 mila euro all’anno. Come detto, ora per Bianca Berlinguer arriva un nuovo futuro targato Mediaset. Al momento non sappiamo quale sarà il format che la vedrà protagonista, anche se voci di corridoio suggeriscono che avrà un programma il martedì su Rete 4, dove dividerà il palinsesto della prima serata con Nicola Porro. Staremo a vedere.

In sintesi…