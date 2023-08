Il beta-carotene, per chi non lo sapesse, è un pigmento vegetale che fa parte della famiglia dei carotenoidi. Si tratta di una forma di provitamina A che può essere convertita in vitamina A nel nostro organismo portando tanti benefici. I migliori integratori con beta-carotene vengono usati spesso in aggiunta alla vitamina A o come antiossidanti ma non sono necessari per tutti. Chi fa infatti una dieta ricca di verdure e di frutta di colore giallo intenso o arancione può non utilizzarli in quanto da tali prodotti potrebbe ricevere una quantità adeguata di carotenoide. In ogni caso, prima di assumere integratori di questo tipo, è consigliabile consultare un medico o un nutrizionista per avere informazioni specifiche sulla propria situazione personale.

Che ruolo svolge nell’organismo?

Prima di assumere i migliori integratori di beta-carotene va consultato un medico o un nutrizionista. È necessario, infatti, avere informazioni sui potenziali rischi o interazioni che essi potrebbero avere a contatto con altri farmaci o per le proprie condizioni di salute.

Ma perché il beta-carotene è così importante? Esso svolge un ruolo di antiossidante nel nostro organismo aiutando a proteggere le cellule dai danni provocati dai radicali liberi. Questi ultimi possono danneggiare il Dna e contribuire all’invecchiamento nonché a malattie croniche come quelle cardiache.

La conversione del beta-carotene in vitamina A nel nostro organismo è inoltre importante perché tale vitamina è fondamentale per vedere bene, per il sistema immunitario, per la salute della pelle ma anche per la crescita e lo sviluppo cellulare.

Quando il beta-carotene si assume mediante alimentazione non vi è di solito alcun problema. Potrebbe, invece, creare una colorazione eccessiva della pelle, l’assunzione di alti dosaggi di beta-carotene.

Beta-Carotene: i migliori integratori economici per un’abbronzatura perfetta

Essa, però, scompare quasi subito se si riduce il consumo di tale pigmento.

Tra i principali benefici del beta-carotene c’è la protezione della pelle dai raggi solari. Inoltre esso favorisce l’abbronzatura e riduce la sensibilità alla luce del sole e previene le scottatura aumentando la resistenza della pelle. Nel caso esso si voglia assumere sotto forma di integratori alimentari, dopo un consulto medico, sarebbe opportuno iniziare qualche settimana prima dell’esposizione al sole e proseguire anche durante e dopo. Essi si trovano sia in farmacia che in erboristeria sotto forma di capsule, gocce o compresse.

Sicuramente tra i migliori economici sul mercato c’è il Beta-Carotene di Solgar. Sul sito ufficiale dell’azienda si legge che il pigmento viene trasformato nel fegato in vitamina A. Quest’ultima contribuisce al mantenimento delle pelli normali e delle membrane mucose. Inoltra al buon mantenimento della capacità visiva. Questo prodotto costa intorno ai 15 euro (60 capsule).

Chiudiamo con il Betacarotene 10000 Natural Point – integratore antiossidante (80 perle). Il costo è di circa 15 euro ma si possono trovare offerte che lo propongono a metà prezzo anche in farmacia.

In conclusione i migliori integratori al beta-carotene vanno assunti solo dopo aver consultato un medico o un nutrizionista se non si assumono alimenti che ne sono ricchi. Inoltre se si assumono per esigenze specifiche come per ottenere un maggiore apporto di tale pigmento o a scopo preventivo per ridurre, ad esempio, dei problemi oculari. Tuttavia per quest’ultima condizione e per altre, l’efficacia preventiva del beta-carotene è ancora oggetto di studio e discussione.

Ma come direbbe un utente Twitter “un po’ di sole, un po’ di sabbia e un’abbronzatura perfetta: la formula per la felicità”.